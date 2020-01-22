Brasil não tem futuro se não criar condições para aumentar produtividade

Produtividade no país Crédito: Pixabay

Temos, hoje, uma sociedade profundamente dividida por preferências religiosas e preconceitos ideológicos que se recusa a reconhecer um fato físico desagradável. Para aumentar o seu consumo, só há uma via: aumentar a produção. E, para aumentá-la, também só há um caminho: o aumento da produtividade geral do trabalho.

Toda sociedade tem que resolver o primeiro problema: atender às necessidades de sua sobrevivência material. Há pelo menos dez mil anos, quando os homens controlaram a produção de cereais e domesticaram alguns animais, eles vêm testando – como numa seleção natural – formas alternativas de organização que combinem três objetivos não inteiramente compatíveis entre si: 1. a liberdade individual, 2. a relativa igualdade e 3. a eficiência produtiva que lhes dará o máximo de tempo livre para realizarem plenamente a sua "humanidade". Transcenderão, afinal, a "animalidade" que se esconde na sua natureza. Estarão, todos, na Utopia, um lugar no Céu onde, canonizados, já não terão necessidades materiais...

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Tudo bem. Não há nenhum mal em perseguir tal objetivo. O ruim é ignorar as restrições físicas que são os obstáculos no caminho para a Utopia. É aqui que o conhecimento acumulado há séculos na disciplina chamada de economia política pode nos ajudar.

Quais as suas lições? 1º) que vivemos num mundo de escassez: nossos desejos são sempre muito maiores do que nossa possibilidade de atendê-los; 2º) teremos, assim, que fazer escolhas: todo recurso escasso tem usos alternativos; 3º) se vou usá-lo na produção do bem A, não poderei utilizá-lo na produção do bem B. Existe, portanto, um "custo de oportunidade".

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Por exemplo, se vou produzir um submarino, não posso atender o Bolsa Família. É preciso, portanto, acomodar o seu uso às prioridades do interesse social; 4º) os preços relativos estabelecidos em mercados competitivos revelam os "custos de oportunidades"; 5º) o bom funcionamento desses mercados depende da instituição do direito de propriedade, garantido pelo Estado, e 6º) Estados fortes, constitucionalmente controlados por consenso social, foram essenciais ao processo civilizatório dos países hoje desenvolvidos. Todos preferiram a evolução em lugar de sonhar com a revolução.

O programa da área esclarecida do governo Bolsonaro tenta recuperar o caminho virtuoso. O perigo são as reações intempestivas do próprio presidente, como a sua intervenção na decisão da Aneel, onde ele, obviamente, desviou-se dele.