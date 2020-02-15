Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Bom momento do Vitória é fruto de planejamento e trabalho a longo prazo
Futebol Capixaba

Bom momento do Vitória é fruto de planejamento e trabalho a longo prazo

Em grande fase, Alvianil de Bento Ferreira enfrenta o Figueirense pela 2ª fase da Copa do Brasil na próxima terça-feira

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

15 fev 2020 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Há pouco mais de uma semana, o Vitória venceu o CSA por 2 a 1 no Estádio Salvador Costa e avançou na Copa do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva
Após fazer história ao vencer o CSA por 2 a 1 pela primeira fase da Copa do Brasil e se tornar a terceira equipe capixaba a alcançar a segunda fase do torneio, o Vitória volta a campo na próxima terça-feira (18) para mais um desafio na competição nacional. Às 21h30, a bola vai rolar no Estádio Salvador Costa para o time capixaba enfrentar o Figueirense na disputa pela vaga na terceira fase e ainda por mais R$ 1,5 milhão nos cofres do clube (mais de R$ 1 milhão já foram arrecadados). 
O bom desempenho do Vitória vai além da Copa do Brasil. O time é líder do Capixabão 2020: são quatro vitórias em quatro partidas e três pontos de vantagem para o segundo colocado. A boa fase do clube de Bento Ferreira não é obra do acaso. Vale lembrar que em 2019 o Alvianil levantou a taça do Campeonato Capixaba e foi o vice-campeão da Copa Espírito Santo, competição que conquistou em 2018. 

Veja Também

Vitória mostra força e qualidade, bate o CSA e avança na Copa do Brasil

Goleiro Bruno não vale a pena sob nenhuma ótica. Só o São Mateus não vê

É nítido que o planejamento vem sendo bem realizado pela diretoria alvianil. A continuidade é um dos pontos fortes deste trabalho. Em seu elenco o Vitória preserva jogadores que estão no clube desde o segundo semestre de 2018. Diferente das outras equipes do Estado, há dois anos o time de Bento Ferreira evita mudanças drásticas no elenco para o início das temporadas: mantém o que deu certo e aposta em contratações pontuais. Assim, o impacto na forma de jogar não muda muito e uma filosofia de jogo pode ser implementada. No comando do elenco desde agosto do ano passado, o treinador Rodrigo Fonseca mostra a cada jogo que a equipe assimilou o seu estilo. Motivos que fazem a diretoria colher os frutos do bom trabalho realizado.

Desafio dentro de campo 

Vitória terá pela frente o Figueirense, que é uma equipe que possui um poder de investimento maior, que está na Série B do Campeonato Brasileiro e tem jogadores experientes em confrontos desse porte. Mas o Alvianil já superou o CSA que em teoria era um rival mais duro do que os catarinenses prometem ser.
Assim como o CSA, o Figueirense está longe de ser imbatível. Para chegar à segunda fase da Copa do Brasil, o Figueira venceu o Novorizontino, de virada, por 2 a 1. Em certo momento do jogo chegou a flertar com a eliminação frente a um time de Série D. Isso mostra que um triunfo alvianil não é nada impossível. É preciso corrigir alguns erros cometidos no jogo contra o CSA. Os jogadores precisam entram em campo mais concentrados para evitar um sufoco inicial e depois colocar a bola no chão e jogar futebol.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados