Bom momento do Vitória é fruto de planejamento e trabalho a longo prazo

Há pouco mais de uma semana, o Vitória venceu o CSA por 2 a 1 no Estádio Salvador Costa e avançou na Copa do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva

Após fazer história ao vencer o CSA por 2 a 1 pela primeira fase da Copa do Brasil e se tornar a terceira equipe capixaba a alcançar a segunda fase do torneio, o Vitória volta a campo na próxima terça-feira (18) para mais um desafio na competição nacional. Às 21h30, a bola vai rolar no Estádio Salvador Costa para o time capixaba enfrentar o Figueirense na disputa pela vaga na terceira fase e ainda por mais R$ 1,5 milhão nos cofres do clube (mais de R$ 1 milhão já foram arrecadados).

O bom desempenho do Vitória vai além da Copa do Brasil. O time é líder do Capixabão 2020: são quatro vitórias em quatro partidas e três pontos de vantagem para o segundo colocado. A boa fase do clube de Bento Ferreira não é obra do acaso. Vale lembrar que em 2019 o Alvianil levantou a taça do Campeonato Capixaba e foi o vice-campeão da Copa Espírito Santo, competição que conquistou em 2018.

É nítido que o planejamento vem sendo bem realizado pela diretoria alvianil. A continuidade é um dos pontos fortes deste trabalho. Em seu elenco o Vitória preserva jogadores que estão no clube desde o segundo semestre de 2018. Diferente das outras equipes do Estado, há dois anos o time de Bento Ferreira evita mudanças drásticas no elenco para o início das temporadas: mantém o que deu certo e aposta em contratações pontuais. Assim, o impacto na forma de jogar não muda muito e uma filosofia de jogo pode ser implementada. No comando do elenco desde agosto do ano passado, o treinador Rodrigo Fonseca mostra a cada jogo que a equipe assimilou o seu estilo. Motivos que fazem a diretoria colher os frutos do bom trabalho realizado.

Desafio dentro de campo

Vitória terá pela frente o Figueirense, que é uma equipe que possui um poder de investimento maior, que está na Série B do Campeonato Brasileiro e tem jogadores experientes em confrontos desse porte. Mas o Alvianil já superou o CSA que em teoria era um rival mais duro do que os catarinenses prometem ser.