Bolsonaro continua não respeitando os limites institucionais

O presidente Jair Bolsonaro conversa com turistas no Palácio da Alvorada Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Ele, na condição de presidente da República, não comete apenas um deslize ao desmoralizar a repórter Patrícia Campos Mello com uma piada infame, de cunho sexual. Bolsonaro endossa uma calúnia, articulada para atacar deliberadamente uma profissional. Não há inocência: ao mirar a jornalista da Folha de S. Paulo, Bolsonaro acerta em toda a imprensa profissional. E chacoalha um dos pilares fundamentais da democracia.

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O comportamento do presidente se ampara numa percepção, compartilhada por grande parte de seus apoiadores, de que a falta de decoro o aproxima do cidadão comum, avesso a atitudes protocolares por sua associação imediata com a hipocrisia dos políticos ditos tradicionais. É resultado da aversão às instituições, mas ignorando as bases mínimas da convivência e da civilidade. Um presidente não pode ser o porta-voz da infâmia.

É tão absurdo que um presidente se dirija dessa forma a uma jornalista – ou a qualquer cidadão do país que ele governa. Mais de um ano após a sua posse, Bolsonaro continua o mesmo boquirroto de sempre, entrincheirado nas redes sociais e de costas para o respeito institucional que deveria ser sua principal bandeira. Não é.

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Já havia sido grave quando o filho Eduardo, um congressista, não só embarcou na maledicência promovida por Hans River do Rio Nascimento durante seu depoimento à CPMI das Fake News, na semana passada, como jogou mais lenha na fogueira. O puxão de orelha paterno deveria ter aparecido nessa ocasião. Não se poderia imaginar a tragédia que se seguiria.