Bolsonaro confronta a ONU com declarações estapafúrdias

Presidente da República, Jair Bolsonaro, discursa durante a abertura do Debate Geral da 74ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas Crédito: Carolina Antunes/PR

Declarações estapafúrdias do presidente da República já se tornaram tão frequentes que não causam espanto. Entretanto, algumas declarações, igualmente estapafúrdias, devem ser repudiadas, de modo que o silêncio não seja interpretado como se fosse complacência.



O presidente expressou sua opinião de que a ONU não serve para nada. Segundo ele, é um local de reunião de comunistas. Por esta razão, o Brasil deve retirar-se dessa instituição.

Esse propósito do presidente é impossível de ser realizado, pois exigiria aprovação do Congresso e o repúdio da opinião pública seria veemente impedindo o desiderato.

O Brasil é membro fundador da ONU. Sua Assembleia-Geral foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. A ONU é a principal fiadora da Declaração Universal dos Direitos Humanos, declaração que também não conta com a simpatia do nosso atual presidente.



O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos proclama que:

a) todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos;

b) todos os homens são dotados de razão e consciência;

c) o espírito de fraternidade deve orientar as relações entre as pessoas.

Na primeira afirmação, o artigo consagra a liberdade. Os homens nascem livres, não nascem escravos. A liberdade é traço que caracteriza e define a condição humana.

Os homens nascem iguais. Não há privilégios de nascimento. Em outras palavras, o que se estabelece é a igualdade universal dos seres humanos.

Diz-se depois que todos os homens são dotados de razão e consciência. A razão, a consciência não é privilégio de uma classe, estamento ou grupo de pessoas. Em razão de sua humanidade, toda pessoa é capaz de pensar e decidir. Não há iluminados, predestinados, ou escolhidos.

Em nome de uma pretensa e falsa “iluminação”, pessoas ou grupos de pessoas pretenderam, no correr da História e ainda pretendem, no mundo contemporâneo, usufruir de título para pensar, julgar e decidir pelos outros. Deve ser banida toda ideia de superioridade, pois tem como objetivo dominar e oprimir pessoas, classes, raças ou povos.

Há pessoas que não são dotadas de razão ou têm a razão bloqueada por doença, em grau maior ou menor. Esta condição de carência ou de déficit intelectual pode ser de nascença ou sobrevir no curso da existência. Estas pessoas têm a mesma dignidade das demais. Se quisermos ser ainda mais exatos, diremos que nestas pessoas a dignidade humana é realçada. Elas têm direito à educação especial, sagrado respeito e profundo carinho.