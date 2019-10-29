Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Banestes vai abrir agência focada em investimentos
Grande$ Cliente$

Banestes vai abrir agência focada em investimentos

Novo modelo ficará no Shopping Vitória

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 05:00

Públicado em 

29 out 2019 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Agência do Banestes localizada no Shopping Vitória Crédito: Banestes/Divulgação
A agência do Banestes que hoje funciona no Shopping Vitória e atende diferentes perfis de clientes passará a ser focada em grandes investidores do banco. A informação é do presidente da instituição, Amarildo Casagrande, que contou a novidade à coluna durante o Encontro de Lideranças de A Gazeta, que aconteceu do dia 25 a 27 de outubro, em Pedra Azul.
Segundo ele, cerca de 1.000 clientes passarão a ser atendidos pela equipe, que será focada em oferecer e avaliar quais são os melhores produtos do mercado financeiro e quais as estratégias mais indicadas para esse perfil de investidor.
Ainda de acordo com Amarildo, a agência, que vai ser chamada de Banestes Investimentos, será a primeira do banco com essa característica e vai atender clientes com carteiras superiores a R$ 500 mil. Ela será inaugurada em 18 de novembro.
A decisão do banco estadual de apostar nesse modelo de agência mostra quanto o mercado de investimentos está crescendo e apresentando uma concorrência acirrada. Não é à toa que instituições tradicionais estão precisando repensar estratégias para não perder o embalo desse tipo de negócio, nem os clientes, ainda mais considerando as baixas taxas de juros - a Selic está em 5,5% ao ano - que fizeram com que os produtos de renda fixa dos bancos, como os CDBs, se tornassem pouco atrativos do ponto de vista da rentabilidade.
Fora o preconceito que existe de que banco não sabe aplicar bem o dinheiro dos seus correntistas. Hoje é comum, por exemplo, ouvir de especialistas de corretoras e gestoras de investimentos argumentos do tipo: “Você vai deixar seu dinheiro no banco? Desde quando o gerente entende do mercado financeiro? Ele só vai querer te vender um título de capitalização”.
Pelo movimento do Banestes, tudo indica que ele não quer esse tipo de rótulo atrelado à sua imagem. E o anúncio da nova agência reforça que o banco não quer perder espaço nem clientes.

Veja Também

Banestes quer ex-conselheira econômica de Marcelo Freixo para o banco

Banestes faz provisão de R$ 12 milhões contra calote

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

Banestes beatriz seixas espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Levantamento analisou 4 cenários em que os nomes visando à disputa pelo comando do Executivo estadual
Hartung, Pazolini, Ricardo e Magno têm empate técnico na disputa pelo governo do ES, diz Quaest
Arrascaeta, jogador do Flamengo
Arrascaeta tem cirurgia bem-sucedida e põe placa e parafusos na clavícula
Cristiano Ronaldo
'Fim se aproximando': a 30 gols do milésimo, CR7 fala em adeus à carreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados