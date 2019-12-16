Banda Dozz faz indie pesado com influências clássicas e punk

Eu não acho que exista uma ordem ou fórmula específica de se trabalhar. Música é algo extremamente volátil e envolve a criatividade e a dedicação de várias pessoas durante sua concepção, e todos sabemos como isso deixa tudo ainda mais inconsistente. De um jeito ou de outro, cada banda vai encontrar o seu modus operandi. No entanto, se você espera que a sua música chegue a algum lugar, certos elementos devem ser preservados. Quando gravamos as músicas da Dozz, fizemos isso para nós mesmos. Agora, quando filmamos os clipes, a noção de sermos uma banda já existia e isso soou como uma boa estratégia de divulgação do nosso trabalho para prepararmos o público para uma futura apresentação ao vivo. Em ambos os casos estávamos plenamente cientes das inúmeras imperfeições (sutis e até mesmo grotescas, visto que fizemos tudo sozinhos), apesar disso, sempre buscamos fazer as coisas de um jeito sério e verdadeiro, de modo que o sentimento das músicas fosse preservado e transmitido claramente.