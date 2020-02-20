Baile Voador abre a agenda de festas do Carnaval nesta sexta

Bruno Lima está em contagem regressiva para o Baile Voador 2020, que abre a agenda de festas do Carnaval nesta sexta, 21, no Clube Álvares Cabral, em Vitória. Esta edição irá privilegiar a folia feita no Espírito Santo, com atrações já queridas do público capixaba, como Regional da Nair, Orquestra Ammor e Forró Bemtivi. As meninas do BatuqDellas irão fazer uma participação especial.
BAILE DE CARNAVAL
SUCESSO NO BBB20
Eida Torezani comemora o sucesso do seu produto ativador de bronzeado no BBB 20. Adepta do bronze na laje, a capixaba Gizelly levou o “Diva” para o programa e está distribuindo o produto entre as outras participantes, que ficaram apaixonadas pelo resultado rápido e comentaram sobre o assunto em conversa recente.
PRÉ-FOLIA
Carmem Dolores e Guilherme Souto aproveitam o carnaval em Peracanga, em Guarapari. Mas antes disso, a família comanda os últimos dias da campanha de sua loja, que reúne peças de premiados nomes do design brasileiro como Jader Almeida e Sergio Rodrigues.
CAPIXABA EM SAMPA
COMEMORAÇÃO
O empresário Danilo Dornellas em comemoração de aniversário de quatro anos do Spettus Club, com show de Alemão do Forró, no dia 4 de abril, em Jacaraípe.
PAZ NAS ESCOLAS
A Fundação Otacílio Coser (FOCO) se prepara para mais uma edição do Programa Rede Escolaí que, em 2019, beneficiou mais de 14,9 mil crianças e adolescentes de comunidades em situação de vulnerabilidade social no Espírito Santo. Desta vez, as atividades serão desenvolvidas com o tema “Juventude: olhares sobre a diversidade para promover a cultura de paz nas comunidades”. A solenidade de abertura será no dia 10 de março, em Vitória, e 26 de março em São Paulo. A palestrante convidada é a doutora em Educação, Miriam Abramovay.
INAUGURAÇÃO
Zuhila Campos e Cosme Leonardo preparam lançamento de unidade de escola de inglês em Laranjeiras, na Serra, para o próximo dia 5 de março.