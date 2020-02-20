Baile Voador abre a agenda de festas do Carnaval nesta sexta

Baile Voador de 2019 Crédito: Reprodução/ Facebook Baile Voador

Bruno Lima está em contagem regressiva para o está em contagem regressiva para o Baile Voador 2020 , que abre a agenda de festas do Carnaval nesta sexta, 21, no Clube Álvares Cabral, em Vitória. Esta edição irá privilegiar a folia feita no Espírito Santo, com atrações já queridas do público capixaba, como Regional da Nair, Orquestra Ammor e Forró Bemtivi. As meninas do BatuqDellas irão fazer uma participação especial.

BAILE DE CARNAVAL

Angelo, Clara e Antonio Pais: encontro de arquitetos e decoradores em ritmo de folia Crédito: Mônica Zorzanelli

Ana Marsiglia e Angela Sandri Crédito: Mônica Zorzanelli

Bruna Medeiros Crédito: Mônica Zorzanelli

Raquel Luduvino e Raquel Rampon Crédito: Mônica Zorzanelli

Martha Lopes e Marcela Souto Crédito: Mônica Zorzanelli

SUCESSO NO BBB20

Eida Torezani comemora o sucesso do seu produto ativador de bronzeado no BBB 20. Adepta do bronze na laje, a capixaba Gizelly levou o “Diva” para o programa e está distribuindo o produto entre as outras participantes, que ficaram apaixonadas pelo resultado rápido e comentaram sobre o assunto em conversa recente.

PRÉ-FOLIA

Carmem Dolores e Guilherme Souto aproveitam o carnaval em Peracanga, em Guarapari. Mas antes disso, a família comanda os últimos dias da campanha de sua loja, que reúne peças de premiados nomes do design brasileiro como Jader Almeida e Sergio Rodrigues.

CAPIXABA EM SAMPA

Paula Accioly, proprietária da cerâmica Luiz Salvador, e Rebeca Duarte: na Abup Home & Gift, em São Paulo Crédito: Divulgação

COMEMORAÇÃO

O empresário Danilo Dornellas em comemoração de aniversário de quatro anos do Spettus Club, com show de Alemão do Forró, no dia 4 de abril, em Jacaraípe.

PAZ NAS ESCOLAS

A Fundação Otacílio Coser (FOCO) se prepara para mais uma edição do Programa Rede Escolaí que, em 2019, beneficiou mais de 14,9 mil crianças e adolescentes de comunidades em situação de vulnerabilidade social no Espírito Santo. Desta vez, as atividades serão desenvolvidas com o tema “Juventude: olhares sobre a diversidade para promover a cultura de paz nas comunidades”. A solenidade de abertura será no dia 10 de março, em Vitória, e 26 de março em São Paulo. A palestrante convidada é a doutora em Educação, Miriam Abramovay.

INAUGURAÇÃO