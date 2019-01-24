Baile e bloco antecipam o carnaval em Vitória

O carnaval no Espírito Santo começa oficialmente só no dia 21 de fevereiro, com o desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória. Porém, neste ano, duas festas vão dar a largada na folia antecipando ainda mais o clima festivo, que vai invadir o país de 1 a 6 de março: a primeira é o tradicional Baile Voador, que neste ano será realizado no dia 1 de fevereiro; já a segunda é a novidade do Bloco do Silva, que acontece no dia 8 de fevereiro. Ambos eventos acontecem no Ilha Shows, na Praia do Canto, em Vitória.

O Baile Voador Festival promete representar o melhor da folia de momo com uma boa mistura de sons. Entre as atraçõe estão a banda ÁTTOOXXÁ, Mc Pocahontas, BatuQdellas, Los Noronha, Som de Fogueira e do projeto Bota Som Oficial.

Bloco BatuQdelas é atração do Baile Voador Crédito: Barbara Zanett/Divulgação

Silva promete fugir do seu repertório mais calmo e lento e se jogar nos braços da folia, do axé e do samba. Na página do evento, o cantor apresenta algumas sugestões do que vai rolar na festa. O

repertório deve passar por sucessos do início dos anos 1990, de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Só Pra Contrariar, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Jorge Ben e Marisa Monte. O evento ainda terá as participações especiais de Renato Casanova (Casaca) e Fred Nery (Macucos).

"Esse show surgiu da vontade de homenagear o repertório de carnaval dos anos 90, que foi o primeiro carnaval da minha geração, uma música pop, mas com base tão forte nas raízes do Brasil, um suspiro efêmero de ainda mais alegria pós meu Brasileiro, um disco que me deu vontade de dançar e cantar junto com todo mundo, que, me deu vontade de fazer um carnaval", explica Silva.

Regional da Nair, Pedro França e Los Noronha complementam as atrações do bloco. Portanto, separe a serpentina, as máscaras, fantasias e adereços e se prepare para se divertir.

SERVIÇO:

Baile Voador

Atrações: ÁTTOOXXÁ, Mc Pocahontas, BatuQdellas, Los Noronha, Som de Fogueira e do projeto Bota Som Oficial

Quando: sexta-feira (1), a partir das 22h

Onde: Ilha Shows - Alameda Ponta Formosa, nº 350, Praia do Canto, Vitória

Ingressos: R$ 30 (lote promocional/pista); R$ 40 (1º lote/pista); R$ 50 (2º lote/pista); R$ 60 (3º lote/pista) ou (1º lote/área vip); R$ 70 (2º lote/área vip); R$ 80 (3º lote/área vip).

Pontos de venda: no no site blueticket.com.br , Jaklayne Jóias (Shoppings Vitória, Mestre Álvaro, Vila Velha e Praia da Costa; Laranjeiras; Campo Grande), Soft Modas (Guarapari), Acesso Vip (Shopping Vitória), X-Ray Lan House (Guarapari), Central de Aviamentos (Vitória), Casa de Bamba (Vitória), Misturas Bar (Vitória), Vam Instrumentos (Vitória), Espírito Cacau (Vitória), Café Bamboo (Vitória), Cabana Classic Surf (Vitória), Shop Ayala (Shop. Norte Sul), Estúdio La Tinta (Vitória)

Bloco do Silva!

Atrações: Silva, Renato Casanova (Casaca), Fred Nery (Macucos), Regional da Nair, Pedro França e Los Noronha complementam as atrações do bloco

Quando: dia 8 (sexta-feira), a partir das 22h

Onde: Ilha Show - Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória

Ingressos: R$ 50 (3º lote/meia/pista); R$ 70 (3º lote/meia/área vip)

Pontos de Venda: no no site blueticket ; Ilha Shows (Vitória); Acesso Vip (Shopping Vitória); Bicho Guloso (Vitória); Jaklayne Jóias (Shoppings Vitória, Mestre Álvaro, Vila Velha e Praia da Costa; Laranjeiras; Campo Grande); Bar dos Meninos (Vila Velha); Soft Modas (Guarapari); X-Ray Lan House (Guarapari);

Informações: (27) 3224-3726.