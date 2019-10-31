Azul anuncia novos negócios no ES

A Azul Cargo Express está fazendo investimentos em duas novas lojas para o Espírito Santo. Uma delas, em Linhares, acabou de ser inaugurada e uma segunda está prevista para ser aberta em Vila Velha, em dezembro.
As unidades fazem parte do plano de expansão da rede, que oferece serviços de envio e recebimento de encomendas para mais de 3 mil municípios no Brasil, inclusive para o exterior.
Em 2019, a unidade de soluções logísticas da Azul inaugurou 32 pontos no país e prevê 15 novas lojas, entre elas a do município canela-verde.