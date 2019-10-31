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Movimentação de cargas

Azul anuncia novos negócios no ES

Unidade de soluções logísticas da companhia aérea vai abrir loja em Vila Velha

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 05:00

Públicado em 

31 out 2019 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
A Azul Cargo Express está fazendo investimentos em duas novas lojas para o Espírito Santo. Uma delas, em Linhares, acabou de ser inaugurada e uma segunda está prevista para ser aberta em Vila Velha, em dezembro.
As unidades fazem parte do plano de expansão da rede, que oferece serviços de envio e recebimento de encomendas para mais de 3 mil municípios no Brasil, inclusive para o exterior.
Em 2019, a unidade de soluções logísticas da Azul inaugurou 32 pontos no país e prevê 15 novas lojas, entre elas a do município canela-verde.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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