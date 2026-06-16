AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Expectativa alta

Taça EDP das Comunidades define chaves em sorteio nesta terça-feira (16)

Cerimônia acontece na sede da Rede Gazeta, em Vitória

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 13:15

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

16 jun 2026 às 13:15
Novos uniformes da Taça EDP foram apresentados aos times participantes durante o sorteio
Arthur Louzada

A contagem regressiva para a Taça EDP das Comunidades 2026 ganha mais um capítulo nesta terça-feira (16). A partir das 19h, na sede da Rede Gazeta, em Vitória, será realizado o sorteio dos grupos que vão definir os primeiros confrontos do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.


A edição deste ano contará com 40 equipes, sendo 32 masculinas e oito femininas. Entre os participantes, 17 bairros vão disputar a competição pela primeira vez, reforçando o crescimento do torneio e ampliando a representatividade das comunidades capixabas dentro do projeto e envolvendo mais de 800 atletas.


O sorteio marca mais uma etapa importante da competição, que começou muito antes da bola rolar. Lançada no fim de abril, a Taça EDP registrou um número recorde de interesse, com 108 bairros inscritos de diferentes regiões do Espírito Santo. Após o processo de seleção e definição das equipes participantes, chegou a hora de conhecer o caminho de cada comunidade em busca do título.


Nesta edição, bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Aracruz estarão representados no torneio. Além das comunidades já tradicionais na disputa, novos participantes chegam com a expectativa de surpreender e escrever suas próprias histórias na competição.


Taça EDP das Comunidades
João Barbosa

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026


22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓

22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓

07/05 - Divulgação das comunidades ✓

14/05 – Congresso Técnico ✓

23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras 

16/06 - Sorteio das Chaves - Previsão de horário: 19h

20/06 - Jogo de Abertura - Previsão de horário: 09h

21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios

04/07 - Oitavas de Final

12/07 - Quartas de Final

17/07 - Semifinal

26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h

02/08 – Churrascão da Torcida Campeã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 receitas ricas em proteína vegetal para um almoço saudável e rápido
Bruno Passoni, Alexandre Schubert, Aristóteles Passos, Leandro Lorenzon e Marcello Moraes
Café da manhã reúne mercado imobiliário para "start" do Talk Imóveis A Gazeta
Imagem de destaque
Douglas Santos diz que Brasil não pode ter 'soberba' diante do Haiti

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados