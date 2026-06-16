Taça EDP das Comunidades define chaves em sorteio nesta terça-feira (16)

A contagem regressiva para a Taça EDP das Comunidades 2026 ganha mais um capítulo nesta terça-feira (16). A partir das 19h, na sede da Rede Gazeta, em Vitória, será realizado o sorteio dos grupos que vão definir os primeiros confrontos do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.
A edição deste ano contará com 40 equipes, sendo 32 masculinas e oito femininas. Entre os participantes, 17 bairros vão disputar a competição pela primeira vez, reforçando o crescimento do torneio e ampliando a representatividade das comunidades capixabas dentro do projeto e envolvendo mais de 800 atletas.
O sorteio marca mais uma etapa importante da competição, que começou muito antes da bola rolar. Lançada no fim de abril, a Taça EDP registrou um número recorde de interesse, com 108 bairros inscritos de diferentes regiões do Espírito Santo. Após o processo de seleção e definição das equipes participantes, chegou a hora de conhecer o caminho de cada comunidade em busca do título.
Nesta edição, bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Aracruz estarão representados no torneio. Além das comunidades já tradicionais na disputa, novos participantes chegam com a expectativa de surpreender e escrever suas próprias histórias na competição.
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026
22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓
22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓
07/05 - Divulgação das comunidades ✓
14/05 – Congresso Técnico ✓
23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras ✓
16/06 - Sorteio das Chaves - Previsão de horário: 19h
20/06 - Jogo de Abertura - Previsão de horário: 09h
21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios
04/07 - Oitavas de Final
12/07 - Quartas de Final
17/07 - Semifinal
26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h
02/08 – Churrascão da Torcida Campeã