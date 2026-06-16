Taça EDP das Comunidades define chaves em sorteio nesta terça-feira (16)

A contagem regressiva para a Taça EDP das Comunidades 2026 ganha mais um capítulo nesta terça-feira (16). A partir das 19h, na sede da Rede Gazeta, em Vitória, será realizado o sorteio dos grupos que vão definir os primeiros confrontos do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.





A edição deste ano contará com 40 equipes, sendo 32 masculinas e oito femininas. Entre os participantes, 17 bairros vão disputar a competição pela primeira vez, reforçando o crescimento do torneio e ampliando a representatividade das comunidades capixabas dentro do projeto e envolvendo mais de 800 atletas.





O sorteio marca mais uma etapa importante da competição, que começou muito antes da bola rolar. Lançada no fim de abril, a Taça EDP registrou um número recorde de interesse, com 108 bairros inscritos de diferentes regiões do Espírito Santo. Após o processo de seleção e definição das equipes participantes, chegou a hora de conhecer o caminho de cada comunidade em busca do título.





Nesta edição, bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Aracruz estarão representados no torneio. Além das comunidades já tradicionais na disputa, novos participantes chegam com a expectativa de surpreender e escrever suas próprias histórias na competição.



