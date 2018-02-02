Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Auxílio-moradia: privilegiados precisam voltar à realidade do país
Opinião da Gazeta

Auxílio-moradia: privilegiados precisam voltar à realidade do país

Sérgio Moro é um dos que recebem o auxílio-moradia, benefício garantido por lei, mas que, como outros privilégios, contribui para aumentar o rombo nos cofres públicos

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 20:40

Públicado em 

02 fev 2018 às 20:40

Colunista

Tão nefastos para o país quanto a corrupção são os privilégios. Camuflados pela lei, eles aumentam o rombo nas contas públicas e contribuem para a sensação de que as benesses financiadas pelo dinheiro público são para poucos, os “escolhidos”. A legalidade não torna intocáveis e inquestionáveis esses benefícios, é preciso tirá-los desse limbo, trazendo-os de volta à realidade.
É o caso do auxílio-moradia, pago ao Judiciário, ao Legislativo e ao Ministério Público. É alvo de críticas por ter se transformado em subterfúgio para se ultrapassar o teto de vencimentos do funcionalismo, que é o salário dos ministros do Supremo, atualmente em R$ 33.763. Acaba produzindo aberrações como a distribuição a quem possui imóvel próprio ou tem cônjuge que já faz uso da verba indenizatória.
Tanto que até juízes da Lava Jato estão entre os que solicitaram o “penduricalho” de R$ 4.377 (é sempre bom lembrar que é possível abdicar do benefício). Primeiro, foi noticiado que Marcelo Bretas, responsável pelas ações da força-tarefa no Rio, recebe a verba que já é concedida a sua mulher, a juíza Simone Diniz Bretas. Resolução de 2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) veda o pagamento do benefício para um mesmo casal.
Depois, Sérgio Moro. Dono de um apartamento em Curitiba, o juiz federal recebe o dinheiro destinado, na teoria, a suprir problemas de habitação. Para justificar o recebimento, acabou endossando a percepção de que a verba existe para driblar o teto. “Embora discutível, compensa a falta de reajuste dos vencimentos desde 1º de janeiro de 2015 e que, pela lei, deveriam ser anualmente reajustados”. Ao se explicar, Moro certamente não deve ter se lembrado dos milhões de desempregados pela crise econômica... Há uma abismo entre o que diz a lei e essa explicação.
Os privilégios, muitas vezes classistas, não param por aí, vide, por exemplo, as aposentadorias especiais. Se um corrupto toma à força um dinheiro que não lhe pertence e pode ser punido por isso, quem abusa de privilégios não tem com o que se preocupar, está dentro da lei. Mas o dano às contas públicas é o mesmo.
 

Tópicos Relacionados

Corrupção Sergio Moro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados