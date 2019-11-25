Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Assumção dá cartão vermelho para secretário em plenário
Casa Civil

Assumção dá cartão vermelho para secretário em plenário

O deputado Capitão Assumção (PSL), o mais estridente da oposição, pediu à Mesa Diretora que expulsasse do plenário o chefe da Casa Civil, Davi Diniz, chamando-o de “31º deputado”

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 19:13

Públicado em 

25 nov 2019 às 19:13
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Capitão Assumção, discursa na tribuna do plenário Crédito: Tati Beling
Muito tensa do início ao fim, a votação da reforma da Previdência estadual na Assembleia Legislativa, na noite desta segunda-feira (25), foi marcada por grandes conflitos entre deputados da base do governo Casagrande (PSB) e oposicionistas. O ápice da tensão foi uma cena que há muitos anos não se via na Assembleia: o deputado Capitão Assumção (PSL), o mais estridente da oposição, pediu à Mesa Diretora que expulsasse do plenário o chefe da Casa Civil, Davi Diniz, chamando-o de “31º deputado”.
Representante do governo Casagrande, Diniz se encarrega pessoalmente de conduzir as articulações políticas do Palácio Anchieta com os deputados estaduais. É dele a tarefa de negociar e articular com os deputados a aprovação dos projetos prioritários do Poder Executivo, como é o caso da reforma da Previdência para o funcionalismo estadual.

Veja Também

Líder do governo chama Pazolini de "criancinha mimada"

Desde o início do ano, sempre que está em pauta um desses projetos, Diniz mantém-se literalmente dentro do plenário - normalmente no canto direito, dentro de uma cabine reservada para técnicos da Assembleia (a Sala de Atas). É um ponto pouco visível para quem está fora do plenário, mas, apesar da discrição, o secretário está sempre lá, com o celular sempre em punho, disparando vários telefonemas e conversando ao pé do ouvido com parlamentares. Ele é o elo entre deputados e Casagrande.
Nesta segunda-feira, a atuação desenvolta de Diniz dentro do plenário incomodou particularmente Assumção, que, após subir à tribuna, disparou contra o secretário, dizendo que não continuaria a discursar enquanto ele não fosse retirado. Foi um momento constrangedor.
“Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência para tirar desta Casa aqui dentro o ‘31º deputado’, porque ele não é deputado. O chefe da Casa Civil aqui dentro, atrapalhando a votação aqui dos deputados”, discursou Assumção, gesticulando muito e falando grosso, naquele estilo que costuma adotar quando vai à tribuna. “Eu não me pronuncio enquanto ele estiver aqui dentro”, completou. E cruzou os braços.
Atento, o líder do governo, Enivaldo dos Anjos, rebateu do outro microfone: “O chefe de segurança seu também está aqui dentro. Isso é indelicadeza de Vossa Excelência”.

Veja Também

Deputados aprovam em 1º turno a reforma da Previdência do ES

“Não! Ele está fazendo política pessoal para o governador e não pode ficar aqui dentro. Eu não me pronuncio nem saio daqui enquanto ele estiver aqui dentro! Está ameaçando deputados!”, retrucou o deputado do PSL.
"Ele não está ameaçando ninguém, e Vossa Excelência não vai conseguir o que quer", devolveu o líder do governo.
Neste momento, Davi Diniz estava ao lado do deputado Marcelo Santos (PDT), aliado do governo e articulador de bastidores. Ficou o tempo todo parado, sem dizer uma palavra, apenas olhando fixamente para Assumção.

Veja Também

PEC para antecipar eleição da Mesa Diretora avança na Assembleia do ES

Quando o bate-boca explodiu, Erick Musso estava fora da Mesa. Voltou às pressas para seu lugar, na presidência, e, dirigindo-se a Assumção, pediu-lhe para reconsiderar, como um "pedido de amigo". Falou baixo, devagar, escolhendo bem as palavras, como quem tenta amansar uma fera. Funcionou.
Assumção pôs de volta no bolso o seu "cartão vermelho para Diniz". E o secretário continuou em plenário, conduzindo pessoalmente as articulações. Pouco depois, contra o voto de Assumção e de outros oito deputados, a PEC da reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno. Ainda não noite desta segunda-feira, pode ser aprovada em segundo turno.

PRECEDENTE

Na recente história política do Espírito Santo, há somente um precedente de episódio que se assemelhe ao que se testemunhou nesta segunda-feira em plenário.
Em dezembro de 2014, nos estertores do primeiro governo de Casagrande, com Hartung já eleito para a gestão 2015-2018, a Assembleia votou as contas do exercício financeiro de Casagrande em 2013. O então chefe da Casa Civil, Tyago Hoffmann (PSB), estava a articular a aprovação das contas de dentro do plenário. 
Foi quando o então deputado Paulo Roberto Ferreira (MDB), opositor de Casagrande e aliado de Hartung, da tribuna, pediu ao então presidente da Assembleia, Theodorico Ferraço (DEM), que o secretário fosse retirado do plenário, pois não era deputado e estaria atrapalhando os trabalhos. Hoffmann, naquele dia, precisou realmente se retirar do plenário, em uma situação vexatória para o secretário.
Semanas depois, após a posse de Hartung, o próprio Paulo Roberto se tornaria o novo chefe da Casa Civil. Hoje, na atual administração de Casagrande, Hoffmann é secretário estadual de Governo.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

assembleia legislativa Erick Musso Capitão Assumção
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados