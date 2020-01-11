As 11 infrações de trânsito que poucos conhecem, mas que geram multas

Existem infrações de trânsito que nem todo motorista conhece, mas que geram multas, perda de pontos na CNH e risco grave de acidentes. A Prefeitura da Serra elencou as dez mais comuns, porém muitas vezes ignoradas. São elas:

1) Estacionar a uma distância superior a meio metro do meio-fio; 2) transitar com o veículo com excesso de pessoas; 3) dirigir com fone de ouvidos; 4) transitar em marcha a ré em distâncias médias e longas; 5) buzinar, a não ser que seja por motivo de advertência (não pode no engarrafamento); 6) atirar objetos ou substâncias pra fora do veículo; 7) dirigir transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas; 8) usar o carro para molhar pedestres; 9) fechar cruzamentos; 10) usar celular, mesmo parado, no semáforo ou no trânsito engarrafado; 11) deixar o carro parar na via por falta de combustível.