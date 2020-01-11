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  • As 11 infrações de trânsito que poucos conhecem, mas que geram multas
Leonel Ximenes

As 11 infrações de trânsito que poucos conhecem, mas que geram multas

Maioria das infrações são leves ou médias, mas na relação há gravíssimas como transitar em marcha a ré

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

11 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Usar o celular enquanto dirige, mesmo parado em semáforos ou em engarrafamentos, é infração considerada gravíssima Crédito: Arquivo
Existem infrações de trânsito que nem todo motorista conhece, mas que geram multas, perda de pontos na CNH e risco grave de acidentes. A Prefeitura da Serra elencou as dez mais comuns, porém muitas vezes ignoradas. São elas:
1) Estacionar a uma distância superior a meio metro do meio-fio; 2) transitar com o veículo com excesso de pessoas; 3) dirigir com fone de ouvidos; 4) transitar em marcha a ré em distâncias médias e longas; 5) buzinar, a não ser que seja por motivo de advertência (não pode no engarrafamento); 6) atirar objetos ou substâncias pra fora do veículo; 7) dirigir transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas; 8) usar o carro para molhar pedestres; 9) fechar cruzamentos;  10) usar celular, mesmo parado, no semáforo ou no trânsito engarrafado; 11) deixar o carro parar na via por falta de combustível.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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