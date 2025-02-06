Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Vitória precisa se preparar para a reforma tributária
Pedro Trés

Artigo de Opinião

É advogado e vereador de Vitória
Pedro Trés

Vitória precisa se preparar para a reforma tributária

Uma das alternativas é o estímulo ao turismo, que pode ampliar a base de consumidores. Outra é o investimento em ciência, tecnologia e inovação, áreas que adensam a cadeia produtiva local e aumentam a renda média da população
Pedro Trés
É advogado e vereador de Vitória

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 12:12

Publicado em 

06 fev 2025 às 12:12
O Brasil avança em uma necessária reforma tributária, buscando um sistema mais justo, simples e transparente. Entre as mudanças, os impostos sobre o consumo (ISS, ICMS, IPI, PIS e Cofins) serão unificados em uma cobrança única sobre o valor agregado: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), em nível federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), em nível estadual e municipal.
Essa transformação afetará a forma como o poder público se financia, com destaque para os municípios, que terão o ISS substituído por uma parte do IBS. Além disso, a tributação deixará de ocorrer na origem (no município onde está a sede da empresa fornecedora) para ser realizada no destino (onde se encontra o consumidor final). Essa alteração exige atenção especial de municípios como Vitória, cuja limitação territorial e populacional torna necessário adotar estratégias para aumentar o consumo local.
Uma das alternativas é o estímulo ao turismo, que pode ampliar a base de consumidores. Outra é o investimento em ciência, tecnologia e inovação, áreas que adensam a cadeia produtiva local e aumentam a renda média da população, fortalecendo a demanda agregada e as receitas municipais.

Veja Também

Frente parlamentar vai discutir impactos da reforma tributária em Vitória

Reforma tributária: a maior alíquota do mundo e a verdadeira má notícia

Reforma tributária: alíquota padrão deve ficar em torno de 28%, diz Appy

A transição para o IBS será gradual, como previsto. Em 2026 se inicia um período de testes, enquanto a substituição efetiva do ISS pelo IBS ocorrerá entre 2029 e 2033. Nesse intervalo, a alíquota do ISS será reduzida progressivamente até sua extinção, enquanto o IBS crescerá proporcionalmente para garantir a estabilidade da arrecadação dos entes federativos.
Vitória precisa se preparar desde já para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do novo sistema tributário. A administração municipal deve se planejar para evitar a redução de receita e implementar políticas públicas voltadas ao incremento da atividade econômica, à geração de emprego e renda e à recuperação do protagonismo econômico da Capital no Estado.
A reforma tributária exigirá um equilíbrio entre urgência e prudência. Mais do que a sempre valorosa eficiência nos gastos, o foco deve estar na diversificação da matriz econômica, explorando os potenciais locais em um novo cenário que privilegiará o consumo.

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Câmara de Vitória Câmara de Vereadores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados