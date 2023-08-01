Vitória é a cidade com maior concentração de médicos e dentistas do país

Empresas de medicina diagnóstica vêm se modernizando para oferecer uma variedade de serviços num só lugar Crédito: Freepik

A importância no investimento da saúde é um tema que vem sendo discutido cada vez mais no Brasil. Afinal, a saúde é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. Para isso, vai ser realizado nesta sexta-feira (4), no Centro de Convenções de Vitória, para convidados, o Saúde em Fórum, evento que vai reunir especialistas e gestores da saúde para discutir os números e dados da área no estado e no país.

Instituições de saúde de renome participam do evento, trazendo consigo uma vasta gama de conhecimentos e perspectivas. CEOs de hospitais, clínicas, laboratórios e empresas farmacêuticas se reúnem para compartilhar suas estratégias e visões de futuro, buscando soluções inovadoras para os problemas enfrentados pela saúde no país.

Saúde em números é uma das principais discussões do Saúde em Fórum. Durante o evento, serão apresentados dados e estatísticas sobre a saúde no país, permitindo uma análise mais aprofundada dos desafios e oportunidades do setor. Essa análise é fundamental para a tomada de decisões estratégicas e para a identificação de áreas que necessitam de maior investimento e atenção.

Antes de analisar os números da saúde no Espírito Santo, é importante ter uma visão geral da situação no Brasil. De acordo com dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO), o Brasil é um país que concentra 20% de todos os dentistas do mundo, e Vitória é considerada a cidade com a maior concentração de médicos e dentistas do país.

É importante destacar que o setor da saúde está passando por um grande processo de consolidação, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos há mais tempo. Com 150 transações em 2021 que movimentaram mais de R$ 20 bilhões, o mercado de saúde é o setor com mais movimentações nos últimos anos, reunindo as maiores operações de compras de empresa na economia brasileira.

De acordo com a Associação Brasileira de Startups, esse aquecimento do ramo pode ser sentido nas healthtechs. 43,7% das startups possuem dois anos ou menos de existência, demonstrando o aumento do interesse e das oportunidades em saúde.

O Saúde em Fórum também proporcionará um espaço para a discussão de políticas públicas na área da saúde. Representantes de órgãos governamentais e autoridades do setor participam de painéis e debates, buscando soluções conjuntas para os problemas enfrentados pelo sistema de saúde.