Violência no trânsito é retrato da impunidade no Brasil

O direito de ir e vir está resguardado aos cidadãos, especialmente no trânsito. Trafegar pelas vias é responsabilidade compartilhada de todos os presentes: motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Se você quer chegar a um lugar determinado, é preciso respeitar regras. É necessário que isso esteja incutido desde a infância.