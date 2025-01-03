Vila Velha: um novo momento com o sarrafo ainda mais alto

Ser prefeito de Vila Velha é um desafio diário. Sonhei e trabalhei muito para chegar ao comando da cidade onde nasci. Agora, reeleito com uma votação recorde , as expectativas da população se renovam, bem como o sarrafo aumenta, e muito. A Vila Velha do presente, que superou vários desafios do passado deixando um legado de desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida, inicia um novo momento, rumo ao extraordinário.

Transformamos Vila Velha na melhor cidade para se morar e empreender no nosso Estado, garantimos investimentos jamais vistos na história do município, superiores a R$ 3,5 bilhões, levando dignidade para a população e pondo fim aos muros invisíveis que dividiam a parte “dita como nobre” da periferia. Executamos obras em todas as cinco regiões da cidade, contemplando áreas como saúde, educação, infraestrutura e mobilidade urbana, beneficiando, principalmente, a população que mais carece do poder público.

Fizemos isso a várias mãos, como sempre digo, e em especial a do governador Renato Casagrande , que resgatou parte da enorme dívida social e histórica que o Espírito Santo tem com Vila Velha. Dessa forma, tiramos a cidade do isolamento político e a transformamos em referência em modernidade, atração de investimentos e geração de emprego e renda.

Ampliamos em mais de 80% o orçamento municipal, que saltou de R$ 1,233 bilhão para R$ 2,230 bilhões em quatro anos, garantindo serviços públicos de qualidade para os cerca de 500 mil habitantes de Vila Velha. Com isso, nossa responsabilidade aumenta mais neste novo mandato.

Uma responsabilidade compartilhada com o meu time de secretários, altamente qualificado, e com os servidores. Todos compromissados em continuar fazendo Vila Velha avançar cada vez mais.

Imbuídos do nosso propósito e missão de cuidar das pessoas, vamos continuar trabalhando muito, todos os dias da semana, para viabilizar o nosso plano de governo e seguir ampliando a porta de acesso aos serviços públicos.

Se até aqui fizemos o urgente e necessário para recuperar os mais de 40 anos de atraso da nossa amada cidade, a meta agora, conforme reforcei durante a campanha eleitoral, é colocar Vila Velha no futuro, na vanguarda, deixar como referência não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil.

É executar o extraordinário, como as obras do Morro do Moreno, um dos pontos turísticos da cidade, que vai receber investimentos para melhorar a infraestrutura, ampliar o acesso ao local e atrair mais visitantes; do Parque Linear do Canal da Costa, no trecho embaixo da Terceira Ponte, que será coberto para se transformar em uma grande área de esporte e lazer, com quadra poliesportiva, parquinho e estacionamento; e a requalificação urbana dos 32 quilômetros de orla de Vila Velha, com a construção de 21 novos quilômetros de ciclovias. O primeiro trecho da orla, de 6,5 km, contemplando Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos, já foi autorizado o início das obras de ciclovia, calçadão, iluminação, pavimentação e drenagem. Investimentos que contam com a parceria do Estado.

Trecho de nova ciclovia próxima à Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, que será inaugurada em breve Crédito: Adessandro Reis/Prefeitura de Vila Velha

Esse trecho da orla, vale ressaltar, será interligado até a Praia da Costa. Em breve vamos publicar a licitação para construir o calçadão de Interlagos até a Barra do Jucu. E a nossa histórica Ponte da Madalena, junto com o percurso de 3 km de calçadão, ciclovia, drenagem e pavimentação, que vai até o Jockey de Itaparica, também será entregue à comunidade, depois de anos de espera pela reconstrução de um dos marcos da identidade da Barra do Jucu.