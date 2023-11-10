Vila Velha: segurança pública é prioridade constante

Vila Velha é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Com uma população de 508 mil habitantes, o município, desde 2021, com a gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, passa por uma transformação social para superar desafios represados há décadas e garantir investimentos nas mais diferentes áreas, como na segurança pública.
As ações consistentes de combate ao crime em Vila Velha e os esforços contínuos em aprimorar a estrutura operacional da Guarda Municipal são reflexos que evidenciam o compromisso da atual gestão em proporcionar mais segurança para a população canela-verde.
A Guarda Municipal de Vila Velha procura atuar com integração com outros órgãos de segurança pública. Dessa forma, a nossa guarda tem desempenhado um papel importante e eficiente, não apenas no combate ao crime, mas também em ações preventivas e de conscientização.
O projeto “Anjos da Guarda” busca fortalecer a relação com a comunidade estudantil, educando os jovens sobre a importância da cidadania e do respeito mútuo. No âmbito da proteção às vítimas de violência doméstica, o projeto “Elas Podem” tem sido uma ferramenta essencial, reforçando a aplicação da Lei Maria da Penha e assegurando que as mulheres recebam a proteção necessária. Já o projeto “Bairro Azul” foi idealizado para intensificar a proximidade com a comunidade, pois promove uma relação mais estreita e cooperativa entre a Guarda com os munícipes e os comerciantes.
Investimos na capacitação de nossos agentes com a criação da Academia de Ensino, que oferece vários cursos e está formando mais 70 agentes da Guarda Municipal, que em breve estarão atuando nas ruas. Ampliamos e modernizamos a frota da guarda com novas viaturas e motos, garantindo assim maior presença nas comunidades.
O armamento da corporação foi trocado e ampliado, incluindo a aquisição de dispositivos não letais. Para enfrentar desafios específicos, estabelecemos grupamentos especializados, como a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM), que fortaleceram nossa resposta ao crime, desempenhando um papel fundamental na prisão de bandidos, na recuperação de bens roubados e na apreensão de armas e de drogas.
A pedido da comunidade, inserimos no Polo de Moda Glória e no Centro de Vila Velha o “Zona Azul”. Levamos democratização do estacionamento público e mais segurança aos bairros abarcados pelo rotativo. Uma viatura exclusiva e equipada com câmeras com inteligência artificial realiza a fiscalização do rotativo e a ronda preventiva. Além disso, o sistema é composto pela muralha eletrônica, no qual poderá detectar veículos com restrição de furto ou roubo.
Essa atuação marcante e ostensiva da Guarda Municipal pelas ruas da nossa cidade se somam também às diferentes ações desenvolvidas pela gestão Arnaldinho Borgo para levar mais dignidade e qualidade de vida à população canela-verde, como a construção de novas escolas, unidades de saúde, praças públicas, quadras esportivas, campos de futebol e academias populares.
Além disso, os investimentos em pavimentação de ruas e na urbanização de bairros inteiros, com a melhoria do sistema de iluminação pública, principalmente em regiões de maior vulnerabilidade social, têm reflexo direto na área da segurança pública.
Apesar do trabalho intenso da Guarda Municipal de Vila Velha e investimentos constantes em melhorias estruturais, o enfrentamento da violência e o combate à criminalidade, principalmente os crimes associados ao tráfico de drogas, são desafios diários para qualquer município. Por isso, a segurança pública é prioridade constante em Vila Velha. Dessa forma, o trabalho da guarda será cada vez mais potencializado, com ações planejadas e de inteligência, para garantir a preservação da vida e buscar a redução da criminalidade, em prol da nossa população canela-verde.