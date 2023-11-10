Vila Velha: segurança pública é prioridade constante

Vila Velha é a cidade que mais cresce no Espírito Santo. Com uma população de 508 mil habitantes, o município, desde 2021, com a gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, passa por uma transformação social para superar desafios represados há décadas e garantir investimentos nas mais diferentes áreas, como na segurança pública.

As ações consistentes de combate ao crime em Vila Velha e os esforços contínuos em aprimorar a estrutura operacional da Guarda Municipal são reflexos que evidenciam o compromisso da atual gestão em proporcionar mais segurança para a população canela-verde.

A Guarda Municipal de Vila Velha procura atuar com integração com outros órgãos de segurança pública. Dessa forma, a nossa guarda tem desempenhado um papel importante e eficiente, não apenas no combate ao crime, mas também em ações preventivas e de conscientização.

O projeto “Anjos da Guarda” busca fortalecer a relação com a comunidade estudantil, educando os jovens sobre a importância da cidadania e do respeito mútuo. No âmbito da proteção às vítimas de violência doméstica, o projeto “Elas Podem” tem sido uma ferramenta essencial, reforçando a aplicação da Lei Maria da Penha e assegurando que as mulheres recebam a proteção necessária. Já o projeto “Bairro Azul” foi idealizado para intensificar a proximidade com a comunidade, pois promove uma relação mais estreita e cooperativa entre a Guarda com os munícipes e os comerciantes.

Investimos na capacitação de nossos agentes com a criação da Academia de Ensino, que oferece vários cursos e está formando mais 70 agentes da Guarda Municipal, que em breve estarão atuando nas ruas. Ampliamos e modernizamos a frota da guarda com novas viaturas e motos, garantindo assim maior presença nas comunidades.

Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

O armamento da corporação foi trocado e ampliado, incluindo a aquisição de dispositivos não letais. Para enfrentar desafios específicos, estabelecemos grupamentos especializados, como a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM), que fortaleceram nossa resposta ao crime, desempenhando um papel fundamental na prisão de bandidos, na recuperação de bens roubados e na apreensão de armas e de drogas.

A pedido da comunidade, inserimos no Polo de Moda Glória e no Centro de Vila Velha o “Zona Azul”. Levamos democratização do estacionamento público e mais segurança aos bairros abarcados pelo rotativo. Uma viatura exclusiva e equipada com câmeras com inteligência artificial realiza a fiscalização do rotativo e a ronda preventiva. Além disso, o sistema é composto pela muralha eletrônica, no qual poderá detectar veículos com restrição de furto ou roubo.

Essa atuação marcante e ostensiva da Guarda Municipal pelas ruas da nossa cidade se somam também às diferentes ações desenvolvidas pela gestão Arnaldinho Borgo para levar mais dignidade e qualidade de vida à população canela-verde, como a construção de novas escolas, unidades de saúde, praças públicas, quadras esportivas, campos de futebol e academias populares.

Além disso, os investimentos em pavimentação de ruas e na urbanização de bairros inteiros, com a melhoria do sistema de iluminação pública, principalmente em regiões de maior vulnerabilidade social, têm reflexo direto na área da segurança pública.