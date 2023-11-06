Dupla é roubada e agredida até com bloco de vidro por grupo em Vila Velha

Dois homens, de 23 e 41 anos, foram agredidos com madeira, pedra e até um bloco de vidro após irem a uma distribuidora de bebidas no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (6). Segundo testemunhas, cerca de 15 pessoas participaram do crime. No fim de tudo, eles ainda tiveram pertences e motocicleta roubados.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes chegaram ao local e encontraram os dois homens caídos. Eles contaram que foram até uma distribuidora comprar bebida alcoólica e, quando chegaram de moto, foram cercados pelos agressores.
As vítimas afirmaram que não conheciam os suspeitos, mas que eles diziam que eram de Santa Mônica. Ainda segundo o boletim de ocorrência, os criminosos teriam levado a motocicleta das vítimas e pertences como mochila e celulares.
Mesmo feridos, os dois homens ainda conseguiram correr e pedir socorro perto de uma pizzaria. Eles, que estavam com marcas de pancadas na cabeça, rosto e no corpo, foram levados ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no local e encontrou na rua pedras e bloco de vidro usados no crime.
Vale lembrar que a distribuidora onde tudo aconteceu nesta madrugada é a mesma onde um rapaz foi assassinado no início de outubro. O caso deste domingo seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e até o momento nenhum suspeito foi detido.