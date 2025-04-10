Vacinação no ambiente de trabalho: prevenção que impulsiona a indústria

A saúde dos trabalhadores é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da indústria. Em um mercado cada vez mais competitivo, garantir a segurança e o bem-estar dos colaboradores não é apenas uma responsabilidade social, mas uma estratégia essencial para a produtividade e a eficiência operacional das indústrias.

Nesse contexto, a vacinação in company, ou seja, realizada dentro das empresas, emerge como uma solução prática e eficaz para evitar doenças, reduzir afastamentos e fortalecer a cultura de prevenção nas empresas.

A gripe, muitas vezes subestimada, tem impactos significativos no ambiente de trabalho. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (IBGE, 2019) mais de 20% dos afastamentos no Brasil estão ligados a problemas respiratórios. A Influenza também gera um prejuízo econômico superior a R$ 5 bilhões por ano, considerando custos com tratamentos médicos, absenteísmo e redução da produtividade (Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, 2021).

Por outro lado, estudos mostram que a vacinação pode reduzir em até 60% a procura por atendimento médico, evitando complicações e minimizando significativamente o impacto da doença no dia a dia das empresas.

Ao imunizar seus colaboradores, a indústria não protege apenas a sua força de trabalho, mas também seus familiares, colegas e pessoas em situação de vulnerabilidade que, por razões de saúde, não podem se vacinar. Esse cuidado demonstra um compromisso com o bem-estar coletivo e fortalece a relação entre empresas e trabalhadores. Tanto que 96% dos funcionários aprovam ações de imunização dentro das empresas, segundo o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar.

Além disso, a redução do absenteísmo melhora o clima organizacional e reforça a cultura do cuidado e da prevenção. Empresas que investem em saúde ocupacional se destacam no mercado, atraindo profissionais que valorizam ambientes seguros e saudáveis.

Apesar dos benefícios evidentes, algumas empresas ainda enxergam a vacinação como um custo extra. No entanto, a realidade mostra o contrário: ao investir na prevenção, as organizações reduzem gastos com afastamentos, licenças médicas e perdas de produtividade. Mais do que isso, evitam surtos que poderiam comprometer a continuidade das operações e gerar prejuízos ainda maiores.

Do ponto de vista da responsabilidade social, oferecer vacinação dentro das empresas é uma demonstração clara de compromisso com a saúde coletiva. Isso impacta diretamente na imagem da empresa, agregando valor à sua marca e consolidando-a como uma organização preocupada com o bem-estar de seus colaboradores e da comunidade.

Vacinação nas empresas Crédito: Pexels

A vacinação nos ambientes de trabalho é uma estratégia inteligente para a indústria capixaba, uma vez que garante maior estabilidade operacional, produtividade e crescimento sustentável. E o Serviço Social da Indústria no Espírito Santo (Sesi ES), por meio da sua área de Saúde e Segurança, tem se colocado como o principal parceiro das empresas nesse processo, oferecendo soluções eficazes para que a imunização aconteça de forma acessível e eficiente há mais de dez anos.

Em 2024, mais de 21 mil pessoas foram imunizadas por meio da campanha do Sesi ES. E a meta para 2025 é alcançar 30 mil trabalhadores por meio da vacina quadrivalente, que oferece uma proteção mais ampla contra o vírus Influenza. Esse crescimento reflete a conscientização crescente do setor industrial sobre a importância da imunização para manter um ambiente produtivo e seguro.