União Europeia sobe o sarrafo contra a corrupção. E essa notícia é boa para o ES

Sem alarde, a União Europeia acaba de dar um passo importante no fortalecimento das políticas globais de integridade. A nova diretiva anticorrupção, recentemente publicada pelo bloco, amplia mecanismos de responsabilização, fortalece a cooperação internacional e incorpora ferramentas tecnológicas, como análise de dados e inteligência artificial, ao combate à corrupção.





A medida estabelece definições comuns para diversos crimes relacionados à corrupção entre os países-membros, fixa limites mínimos para penas de prisão e amplia o alcance das investigações e sanções para além das fronteiras europeias.





Na prática, empresas estabelecidas na União Europeia poderão ser responsabilizadas por atos de corrupção cometidos em outros países quando houver benefício direto ou indireto decorrente dessas práticas. Além disso, outro aspecto relevante é a previsão de multas que podem chegar a até 5% do faturamento global das empresas envolvidas.