Uma nova ameaça à liberdade imprensa

Há assassinatos recorrentes de jornalistas, como no México, onde este ano haviam sido mortos até 15 de agosto sete profissionais de imprensa. E há ainda as intimidações constantes de governos de extrema direita e de esquerda. Tais regimes, que se multiplicaram na região na esteira da polarização, muitas vezes elegem a imprensa como inimiga, como forma de tentar eliminar o intermediário das más notícias e da fiscalização sobre seus governos.





O mundo, de fato, nunca foi fácil para jornalistas na América Latina. Mas agora apenas a teimosia, traduzida pela resiliência neste sacerdócio, se mostra capaz de resistir à onda devastadora das mudanças de algoritmos e à apropriação desautorizada de conteúdos jornalísticos tão arduamente produzidos e que são usados para alimentar os modelos de Inteligência Artificial sem quase nenhum reconhecimento. Todos defendem a liberdade de imprensa, mas ela precisa, além de liberdade, de uma imprensa robusta e economicamente saudável.





O aniquilamento gradual do ecossistema jornalístico interessa a regimes autoritários, a governos e políticos corruptos e a todos aqueles que enxergam na imprensa profissional não um aliado contra a barbárie, e sim um inimigo a ser destroçado. Mas não deveria interessar às big techs e aos modelos de IA.





Informação verificada, equilibrada e plural é um bem cada vez mais escasso neste mundo atordoado pelas manipulações e deep fakes. Deveria, portanto, ser tratada como um bem precioso pelas bilionárias plataformas de IA, que pagam fortunas por talentos, softwares, chips, energia e datacenters, mas se recusam a remunerar devidamente os fornecedores de seu insumo mais relevante, exatamente a informação precisa e confiável ainda produzida pelas redações.





Sem jornalismo profissional, uma vasta camada de dados das plataformas de IA será um imenso lodaçal no qual as alucinações e aberrações desinformativas vão imperar. Quem quiser ter uma ideia de como seria esse novo universo deve recordar o que ocorreu em Ceuta em julho passado.





Mais de 70 mil marroquinos, em sua maioria jovens, se lançaram ao mar porque acreditaram piamente em uma desinformação propagada em alta velocidade pelas redes sociais e grupos de mensagem, de que bastaria chegar pelo mar a Ceuta para ter a Europa sob seus pés.





Agora, segundo a última pesquisa do Reuters Institute for the Study of Journalism, da Universidade de Oxford, 52% dos jovens entre 18 e 24 anos se informam prioritariamente por redes sociais. O resultado da tendência? Uma massa enganada e mais de 80 corpos retirados do mar.