Ufes faz aniversário: 69 anos de contribuição decisiva para o país

Reitoria da Ufes, campus de Goiabeiras Crédito: Ufes

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) comemora seus 69 anos neste dia 5 de maio. Fundada em 1954, a Ufes é fruto do trabalho de muitos que se fizeram presentes na sua construção e do idealismo do então governador Jones dos Santos Neves. Com sua compreensão moderna do futuro, criou a Universidade do Espírito Santo, vinculada ao governo estadual. Em 1961, ela foi agregada ao sistema federal de educação superior, cuja lei foi sancionada pelo então presidente Juscelino Kubitschek, a partir do empenho decisivo do ex-senador Dirceu Cardoso.

Hoje, a Ufes tem uma sólida presença no Espírito Santo, com seus quatro campi universitários, situados em Vitória, Alegre e São Mateus. Como as demais universidades brasileiras, ela se organiza em torno do tripé ensino, pesquisa e extensão, e conta atualmente com mais de 1.800 professores, 2 mil técnicos administrativos, cerca de 20 mil estudantes de graduação presencial, 1.100 estudantes na modalidade a distância e 3.500 na pós-graduação. São ofertados 103 cursos de graduação presencial, 62 cursos de mestrado e 32 de doutorado.

Esses números ganham uma dimensão mais relevante quando consideramos que uma parcela significativa dos nossos estudantes provém dos estratos sociais e étnico-raciais mais carentes de oportunidades, o que coloca a Ufes como uma instituição essencial para a criação de futuros mais promissores para inúmeros jovens e, por consequência, para a sociedade.

No eixo da extensão, a Ufes desenvolve mais de 600 projetos, que alcançam cerca de 4 milhões de pessoas das mais diversas comunidades. Enquanto ensina e aprende, nossa comunidade universitária também presta serviços diversos e promove trocas importantes para a construção do conhecimento.

Na pesquisa, temos cerca de 7 mil projetos em desenvolvimento, que envolvem a maior parcela dos nossos professores e boa parte dos estudantes e técnicos em educação. Por meio desses projetos e de uma infraestrutura de pesquisa presente em laboratórios de alto nível, a Ufes aprimora conhecimentos, cria novas tecnologias e processos que beneficiam a comunidade e colaboram para o desenvolvimento regional e brasileiro.

Ao longo dessas quase sete décadas, a contribuição da Ufes tem sido decisiva, seja pela permanente formação qualificada de recursos humanos, pela sua elevada produção de ciência e tecnologia, ou pela sua destacada atuação nas artes, na cultura, nas letras, no desporto.

A Ufes, portanto, se coloca como uma instituição estratégica e contribui para a criação das bases para que a sociedade avance assentada nos princípios humanos mais elevados e na confiança de que a promoção da justiça social, da solidariedade e da democracia são caminhos promissores que precisam ser trilhados por todos nós.

As conquistas nesses 69 anos são fruto do intenso e dedicado trabalho de diferentes gerações de servidores docentes e técnicos, que fizeram e fazem da Ufes uma instituição de ensino reconhecida nacional e internacionalmente. Também são fruto da contribuição de inúmeros parceiros, entidades públicas e privadas, que se juntam a nós em favor desse bem maior que é a educação.