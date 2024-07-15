Turismo e viagens de trabalho aumentam a produtividade nas empresas

A rotina exaustiva do trabalho pode drenar nossa criatividade e produtividade. No entanto, o turismo oferece uma solução poderosa para reverter esse cenário. Viagens a trabalho ou lazer podem ser uma fonte significativa de inspiração e inovação.

A exposição a novos ambientes e culturas durante as viagens pode estimular novas ideias e perspectivas. Um estudo da Carlson Wagonlit Travel (CWT) revelou que 76% dos viajantes corporativos brasileiros se sentem mais criativos e 78% mais produtivos durante as viagens.

Além disso, as férias não são apenas um direito trabalhista, mas uma necessidade vital para manter a produtividade. Estudos mostram que funcionários que tiram férias regularmente têm maior satisfação no trabalho (78% contra 62%) e são mais propensos a classificar sua produtividade como "excelente" (73% versus 61%). A recuperação e a motivação adquiridas durante as férias refletem-se no desempenho no trabalho, promovendo um ambiente mais saudável e eficiente.

A interação face a face durante viagens de trabalho também fortalece a colaboração e o engajamento entre colegas. A pesquisa da CWT indica que seis em cada dez viajantes são mais produtivos quando trabalham em contato direto com colegas.