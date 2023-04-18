Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Inteligência emocional é vital para enfrentar o mundo corporativo
Peter Noronha

Artigo de Opinião

É psicólogo e consultor
Peter Noronha

Inteligência emocional é vital para enfrentar o mundo corporativo

São pessoas que entendem feedback como crítica ou, no desejo de agradar, não se posicionam. Ou ainda aquelas que não confiam no seu time e optam pela “microgestão” ou se recusam a mostrar qualquer vulnerabilidade
Peter Noronha
É psicólogo e consultor

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 11:54

Publicado em 

18 abr 2023 às 11:54
Longe de querer generalizar atitudes e comportamentos, fiz uma curiosa constatação após ler comentários no LinkedIn, ouvir conversas informais com colegas e atuar como consultor há sete anos: falta inteligência emocional entre colaboradores e executivos no mundo corporativo.
Vital para enfrentar o mundo corporativo, essa valiosa capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros anda em falta no mercado.
Infelizmente, as relações com o trabalho e com as pessoas que ele envolve ainda são romantizadas demais. Falta maturidade para enxergar essa parte importante da nossa vida como ela realmente é.

Veja Também

Menos Refis, mais transação

Sete erros clássicos de empreendedores

Conheça os eixos fundamentais da reforma tributária

A observação de posturas e comentários me levou a essa reflexão. São pessoas que entendem feedback como crítica ou, no desejo de agradar, não se posicionam. Ou ainda aqueles que não confiam no seu time e optam pela “microgestão” ou se recusam a mostrar qualquer vulnerabilidade: “Afinal, o que vão pensar de mim?”.
Profissionais, líderes ou liderados, evidenciando comportamentos individualistas. Mostram dificuldade em respeitar o outro (“O discurso é de inclusão, mas respeitar a singularidade do outro... hummm!”); não entendem sua própria responsabilidade no crescimento profissional (“Quero crescer na carreira, mas não estou disposto(a) a pagar o preço”); não têm empatia e respeito (“O outro não acompanha meu ritmo? Ele(a) que lute!”). E por aí vai…
Citações que mostram que algo não vai bem. Falta equilíbrio emocional e sobram infelicidade e carência nessa relação.
A boa notícia é que já se vê um despertar para a importância da inteligência emocional nessa equação. São profissionais ressignificando suas relações com o trabalho; empresas entregando lucro para os acionistas, claro, mas também valores associados à sustentabilidade para a sociedade; líderes entendendo que o mundo pede colaboração e não comando e controle.
Jovens empresários criativos no escritório
Jovens empresários criativos no escritório Crédito: shutterstock
Individualmente, podemos e devemos fazer a nossa parte. Que tal contribuirmos para a construção de um ambiente de trabalho objetivo e lucrativo, mas também mais humanizado? E entendermos que podemos, sim, ser corajosos e, ao mesmo tempo, vulneráveis? E que buscar resultados não impede promover relações saudáveis e de qualidade com chefes e colegas?
Adotando uma postura mais adulta e madura, criaremos uma nova era no ambiente de trabalho. Uma era onde ele não será mais palco de sofrimento, doenças e mazelas, mas fonte de parcerias e de crescimento para todos.
E você, acredita que essa evolução é possível? O que pode fazer, hoje, para construir essa nova era?

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados