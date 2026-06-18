Tribunal do Júri e a atuação de destaque do Ministério Público

O dia 18 de junho marca o Dia do Tribunal do Júri no Brasil. Instituído em 1822, ainda no período imperial, o Tribunal do Júri atravessou gerações e transformações políticas para consolidar-se como uma das mais importantes garantias democráticas previstas na Constituição Federal.
Mais do que um órgão do sistema de Justiça, o Tribunal do Júri representa a participação direta da sociedade no julgamento dos crimes dolosos contra a vida. É o momento em que cidadãos são chamados a exercer uma das mais relevantes expressões da cidadania, contribuindo para a construção de decisões que impactam não apenas as partes envolvidas, mas toda a coletividade.
Por sua relevância constitucional e social, o Tribunal do Júri ocupa lugar de destaque na atuação do Ministério Público. É também o espaço em que o trabalho das promotoras e dos promotores de Justiça costuma se tornar mais visível para a população.
No Espírito Santo, o Ministério Público está presente em praticamente todo o território estadual, por meio de 68 comarcas e 91 Promotorias de Justiça. Em cada uma delas, promotoras e promotores atuam diariamente na defesa de direitos fundamentais relacionados a saúde, educação, infância e juventude, meio ambiente, patrimônio público, segurança e cidadania.
No Tribunal do Júri, entretanto, essa missão ganha contornos particularmente sensíveis. Ali estão em debate os fatos mais graves que podem atingir uma comunidade: os crimes cometidos contra a vida humana.
O que muitas vezes não aparece aos olhos da sociedade é que o trabalho realizado em plenário representa apenas a etapa final de uma longa jornada. Antes do julgamento, há meses — e, em alguns casos, anos — de estudo, análise de provas, acompanhamento processual, audiências e preparação técnica.
A atuação ministerial começa com a análise criteriosa dos elementos produzidos na investigação e se estende por todas as fases do processo. Trata-se de um trabalho que exige profundo conhecimento jurídico, responsabilidade institucional e absoluto compromisso com a busca da verdade.
É importante destacar que a missão do promotor de Justiça não é buscar condenações a qualquer custo. O compromisso do Ministério Público é com a correta aplicação da lei e com a justiça do caso concreto.
Quando as provas não são suficientes para sustentar uma acusação, cabe ao próprio membro do Ministério Público reconhecer essa realidade e agir em conformidade com o ordenamento jurídico.
Essa é uma das maiores virtudes do sistema de Justiça: a defesa intransigente da verdade e do devido processo legal.
Ao atuar no Tribunal do Júri, promotoras e promotores de Justiça representam a sociedade, defendem a vida como valor fundamental e contribuem para que fatos de extrema gravidade recebam uma resposta legítima das instituições democráticas.
Neste Dia do Tribunal do Júri, registro meu respeito, admiração e reconhecimento a todas as promotoras e todos os promotores de Justiça que exercem essa missão com dedicação, preparo técnico e elevado senso de responsabilidade pública.
O trabalho realizado por esses membros fortalece a credibilidade do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e reafirma, perante a sociedade capixaba, o compromisso permanente da instituição com a defesa da vida, da Justiça e da democracia.