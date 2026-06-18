Tribunal do Júri e a atuação de destaque do Ministério Público

O dia 18 de junho marca o Dia do Tribunal do Júri no Brasil. Instituído em 1822, ainda no período imperial, o Tribunal do Júri atravessou gerações e transformações políticas para consolidar-se como uma das mais importantes garantias democráticas previstas na Constituição Federal.





Mais do que um órgão do sistema de Justiça, o Tribunal do Júri representa a participação direta da sociedade no julgamento dos crimes dolosos contra a vida. É o momento em que cidadãos são chamados a exercer uma das mais relevantes expressões da cidadania, contribuindo para a construção de decisões que impactam não apenas as partes envolvidas, mas toda a coletividade.





Por sua relevância constitucional e social, o Tribunal do Júri ocupa lugar de destaque na atuação do Ministério Público. É também o espaço em que o trabalho das promotoras e dos promotores de Justiça costuma se tornar mais visível para a população.