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Rafaela Andrade

Artigo de Opinião

É mestre em Comunicação e diretora-executiva da Ágora Marketing Digital e Performance
Rafaela Andrade

Sua empresa está no Google Meu Negócio? Lembre-se: só é visto quem é buscado

Quem aqui não usa o Google para achar tudo que precisa? De acordo com um levantamento, a cada dez pessoas, oito utilizam a ferramenta para buscar informações sobre as empresas
Rafaela Andrade
É mestre em Comunicação e diretora-executiva da Ágora Marketing Digital e Performance

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 02:00

Publicado em 

01 set 2021 às 02:00
Celular tem funcionado como uma extensão do corpo e riscos aumentam com importância do aparelho nas nossas vidas
Celular tem funcionado como uma extensão do corpo e riscos aumentam com importância do aparelho nas nossas vidas Crédito: Freepik
Quem de vocês se lembra de atualizar o Google Meu Negócio? Você sabia que é uma ferramenta gratuita que pode colocar seu negócio na primeira página do Google? Então, que tal usar as ferramentas certas disponíveis para gerar menos esforço e melhores resultados?!
Uma estratégia imprescindível para negócios locais como restaurante, lanchonete, salão de beleza, pet shop, clínica de estética, entre outros empreendimentos, que vai mostrar seu negócio cada vez que alguém pesquisar pelo seu segmento.
O Google Meu Negócio (Google Business) é uma ferramenta on-line e gratuita que gerencia a maneira como uma empresa aparece nos produtos do Google, como a Rede de Pesquisa e o Google Maps.

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O Google Meu Negócio facilita encontrar sua empresa, principalmente se ela atende clientes em um local específico ou dentro de área de cobertura através de geolocalização.
O poder do Google Meu Negócio é que ele gera cerca de 3 a 4 vezes mais tráfego que o Instagram, por exemplo. Lembrando que o Google hoje é a maior plataforma de busca do planeta. E você? Está lá no Google? Ou está no limbo digital?
Presença no Google também é credibilidade: as empresas achadas pela multinacional norte-americana de serviços on-line e software têm o dobro de chance de serem consideradas de confiança pelos usuários. Imagine, por exemplo, o cliente que está há apenas quatro quarteirões de sua loja, buscando exatamente o produto que você está vendendo, encontra o seu no Google e ainda bem avaliado. Grande chance desse cliente ir até sua loja.
Sobre a relevância da ferramenta nem preciso mencionar. Quem aqui não usa o Google para achar tudo que precisa? De acordo com a empresa paulista Provokers Brasil, empresa com foco em marcas, mercados e negócios, a cada dez pessoas, oito utilizam a ferramenta para buscar informações sobre as empresas.
No total, 95% usaram para comparar negócios, em 2017 (imagine agora com o aquecimento do mercado do mundo digital, impulsionado pela pandemia). E outros 77% leem comentários para decidir entre negócios concorrentes.
E, claro, como toda estratégia de marketing é preciso ser mensurada. Com a plataforma, é possível saber de onde são os clientes, como pesquisaram, quantos ligaram diretamente usando o telefone exibido, pedidos de rotas e cliques no site. Isso é riqueza de dados.

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Aqui vão 5 dicas preciosas para aproveitar bem o Google Meu Negócio:
  • Crie e sempre mantenha atualizada as informações sobre o site, horário de funcionamento, telefone, endereço, eventos. Suba fotos periodicamente para que a plataforma entenda que você atualiza com frequência; 
  • Sempre mantenha a interação com os clientes, responda aos comentários, observe as avaliações. Habilite o chat. Não abandone a ferramenta; 
  • Use o Google postagens e permita o agendamento; 
  •  Incentive avaliações, você pode gerar um link e enviar para as pessoas avaliarem seu negócio. Isso vai gerar maior relevância e credibilidade; 
  • Olhe as métricas. Avalie como e quando as pessoas estão acessando seu site, clicando nos botões de ligar ou localização. Isso pode gerar insights para outras ações de marketing.
Enfim, independentemente do segmento ou do porte da empresa ou negócio, vale a pena investir no Google Meu Negócio, pensando na indispensável presença Web. Afinal, só é visto quem é buscado! Certo?

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