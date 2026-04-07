Saúde e tecnologia caminham juntas no cuidado com as pessoas

O Dia Mundial da Saúde é sempre uma oportunidade para refletirmos sobre os caminhos que estamos construindo para o cuidado com as pessoas. Ao longo dos anos, tenho acompanhado de perto as transformações no setor e posso afirmar que a tecnologia deixou de ser um apoio para se tornar parte essencial da forma como promovemos saúde, especialmente na saúde suplementar.

Na prática, isso significa oferecer um cuidado mais preciso, ágil e integrado. Soluções digitais permitem que informações clínicas estejam disponíveis em tempo real, apoiando decisões médicas mais seguras e assertivas. Prontuários eletrônicos, ferramentas de apoio ao diagnóstico e sistemas inteligentes de gestão contribuem para reduzir falhas, otimizar processos e garantir mais qualidade na assistência prestada aos clientes.

Outro avanço importante está na ampliação do acesso. A telemedicina, por exemplo, aproximou pacientes e profissionais, superando barreiras geográficas e facilitando o acompanhamento contínuo. Isso tem impacto direto na prevenção e no controle de doenças, evitando agravamentos e internações desnecessárias. Ao mesmo tempo, aplicativos e plataformas digitais incentivam o autocuidado, estimulando hábitos mais saudáveis no dia a dia.

Consulta por telemedicina Crédito: Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Também observo como a análise de dados vem se consolidando como uma aliada estratégica. Com ela, conseguimos identificar perfis de risco, antecipar necessidades e direcionar ações de forma mais eficiente. Isso nos permite atuar de maneira mais preventiva, com programas de promoção à saúde que fazem diferença real na vida das pessoas.

Ainda assim, é importante destacar que a tecnologia não substitui o cuidado humano. Ela potencializa o trabalho das equipes e amplia nossa capacidade de acolher, mas o olhar atento, a escuta qualificada e a relação de confiança continuam sendo insubstituíveis. O desafio está em equilibrar inovação e humanização, garantindo que cada avanço tecnológico esteja a serviço do bem-estar.