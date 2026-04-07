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Bruno Beber Machado

Artigo de Opinião

É diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba
Bruno Beber Machado

Saúde e tecnologia caminham juntas no cuidado com as pessoas

A telemedicina, por exemplo, aproximou pacientes e profissionais, superando barreiras geográficas e facilitando o acompanhamento contínuo
Bruno Beber Machado
É diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 15:46

Publicado em 

07 abr 2026 às 15:46
O Dia Mundial da Saúde é sempre uma oportunidade para refletirmos sobre os caminhos que estamos construindo para o cuidado com as pessoas. Ao longo dos anos, tenho acompanhado de perto as transformações no setor e posso afirmar que a tecnologia deixou de ser um apoio para se tornar parte essencial da forma como promovemos saúde, especialmente na saúde suplementar.
Na prática, isso significa oferecer um cuidado mais preciso, ágil e integrado. Soluções digitais permitem que informações clínicas estejam disponíveis em tempo real, apoiando decisões médicas mais seguras e assertivas. Prontuários eletrônicos, ferramentas de apoio ao diagnóstico e sistemas inteligentes de gestão contribuem para reduzir falhas, otimizar processos e garantir mais qualidade na assistência prestada aos clientes.
Outro avanço importante está na ampliação do acesso. A telemedicina, por exemplo, aproximou pacientes e profissionais, superando barreiras geográficas e facilitando o acompanhamento contínuo. Isso tem impacto direto na prevenção e no controle de doenças, evitando agravamentos e internações desnecessárias. Ao mesmo tempo, aplicativos e plataformas digitais incentivam o autocuidado, estimulando hábitos mais saudáveis no dia a dia.
Consulta por telemedicina
Consulta por telemedicina Crédito: Agência Brasil/Marcello Casal Jr
Também observo como a análise de dados vem se consolidando como uma aliada estratégica. Com ela, conseguimos identificar perfis de risco, antecipar necessidades e direcionar ações de forma mais eficiente. Isso nos permite atuar de maneira mais preventiva, com programas de promoção à saúde que fazem diferença real na vida das pessoas.

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Ainda assim, é importante destacar que a tecnologia não substitui o cuidado humano. Ela potencializa o trabalho das equipes e amplia nossa capacidade de acolher, mas o olhar atento, a escuta qualificada e a relação de confiança continuam sendo insubstituíveis. O desafio está em equilibrar inovação e humanização, garantindo que cada avanço tecnológico esteja a serviço do bem-estar.
Neste Dia Mundial da Saúde, sigo convicto de que investir em tecnologia é investir em um futuro mais sustentável para a saúde suplementar. Um futuro em que conseguimos cuidar melhor, com mais eficiência e, principalmente, com mais proximidade das pessoas que confiam em nosso trabalho.

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