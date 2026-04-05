Não há futuro com incoerência: é hora de um novo projeto para o ES

O Espírito Santo vive este período pré-eleitoral de 2026 diante de uma encruzilhada política que exige clareza, responsabilidade e compromisso com o futuro. Não se trata apenas de mais uma eleição. É o fim de dois ciclos políticos que se revezaram no Palácio Anchieta e que agora abrem caminho para que os capixabas escolham um projeto de desenvolvimento que dialogue com suas reais necessidades e fortaleça a democracia em um cenário ainda marcado por tensões e tentativas de retrocesso.

O Partido dos Trabalhadores compreende que este momento exige unidade estratégica e coerência. É com esse entendimento que reafirmamos nosso compromisso com um projeto político que prioriza o crescimento com justiça social e a valorização dos trabalhadores, do campo e da cidade.

A defesa da reeleição do presidente Lula, a continuidade do mandato do senador Fabiano Contarato e a construção de uma alternativa consistente para o Governo do Estado, com Helder Salomão, não são decisões isoladas, mas parte de uma estratégia integrada para o Brasil e para o Espírito Santo.

Ao deliberar pela saída de quadros indicados pelo partido de cargos comissionados no governo estadual, o PT demonstra, de forma clara, que não abre mão da coerência política. Mais do que um gesto administrativo, trata-se de uma decisão que reafirma nossa autonomia e nosso compromisso com um projeto que não admite contradições. Política se faz com posicionamento, e o nosso está alinhado com os interesses da maioria da população. É hora de mostrar que vislumbramos um futuro diferente - e melhor.

O Espírito Santo precisa avançar em áreas fundamentais como geração de emprego, redução das desigualdades, fortalecimento dos serviços públicos e promoção de um desenvolvimento sustentável, com investimentos concretos na melhoria da saúde pública, ampliação das políticas de proteção ao idoso, fortalecimento de uma política habitacional que enfrente o déficit de moradias e a construção de um centro de eventos capaz de impulsionar o turismo e a economia do estado.

Isso não será alcançado com projetos fragmentados ou alianças circunstanciais, flertes com a direita, mas com um programa sólido, construído com participação popular e compromisso social.

O PT tem história e tem compromisso com a gestão pública responsável. Foi assim no Brasil, com políticas que promoveram inclusão, crescimento e oportunidades como Prouni, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Vale Gás e Pé de Meia. Foi assim também no Espírito Santo, quando o partido contribuiu para avanços importantes, e de forma ainda mais evidente em Vitória e Cariacica, onde deixou marcas concretas de planejamento, investimento e melhoria na vida das pessoas. A história fala por nós.

Vista aérea da Baía de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação

É essa experiência que nos credencia para dar um novo passo. O PT está preparado para voltar a governar o Espírito Santo com responsabilidade, diálogo e foco nas pessoas, reunindo capacidade técnica, sensibilidade social e compromisso político para construir um estado mais justo, desenvolvido e com oportunidades para todos.

É por isso que convocamos a militância, os movimentos sociais e todos os setores comprometidos com a democracia a se somarem aos encontros que estamos realizando em todas as regiões do Estado. É nesses espaços que o debate ganha força, que as ideias se transformam em propostas e que a política se reconecta com a vida real das pessoas.