R$ 100 bilhões de oportunidades no ES. Como aproveitar?

Os investimentos em Capex representam cerca de 60% do total. Os outros 40% de Opex são de empresas em funcionamento no Estado. Estas compram por ano mais de R$ 8 bilhões de produtos ou serviços, o que representa vantagem competitiva para os fornecedores instalados aqui no Espírito Santo. Basta que tenham capacidade e competência para atender os rigorosos critérios exigidos pelos compradores.

Nos últimos anos, os fornecedores locais da indústria de base - fabricação de equipamentos, estruturas metálicas, montagem e manutenção industrial, construção civil, engenharia e gerenciamento industrial, serviços especializados e comércio para indústria - trabalharam na capacitação gerencial, certificação de processos, qualificação de mão de obra, utilizando novas tecnologias e promovendo a inovação. Com isso conseguiram atender as demandas dos investimentos das empresas no Estado e já estão exportando para outras regiões.

O trabalho coordenado pelas instituições empresariais de classe Sindifer, Sinduscon, Sindicopes e CDMEC, com apoio da Findes, Sebrae e governo do Estado, já desenvolveu por meio do Programa de Fornecedores do ES (PDF) mais de 150 empresas, com 49 mil trabalhadores e faturamento de mais de R$ 12 bilhões por ano. Atualmente, 60% do faturamento destas empresas são oriundos de fornecimento para projetos executados em outros Estados, o que demonstra o avanço das empresas locais.

Deve-se destacar que os clientes dos fornecedores capixabas são empresas como ArcelorMittal, Vale, Suzano, Petrobras, Simec, Shell, Prio, Seacrest, Garoto e multinacionais detentoras de tecnologia, referências no cenário internacional, que reconhecem nas empresas capixabas competência, criatividade e responsabilidade socioambiental que todo empreendimento moderno exige.

Dentro desse contexto de capacitação contínua das empresas fornecedoras, podemos citar os seminários, os eventos e as oportunidades de networking e negócios como a feira industrial Mec Show , que vai acontecer entre os próximos dias 6 e 8 de agosto, no Pavilhão de Carapina, Serra (ES). Na sua 17ª edição, serão 12 painéis técnicos e 50 palestrantes de diversos Estados brasileiros, executivos dos principais investidores que atuam no país, além de mais 330 marcas de expositores.