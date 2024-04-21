Previne até câncer: remédio mais barato para a saúde é a atividade física

É alarmante constatar que quase metade dos adultos brasileiros não atinge os níveis de atividade física recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) , segundo dados do Ministério da Saúde . Esse padrão sedentário está diretamente relacionado ao aumento do risco de desenvolver câncer e diversas outras doenças, como diabetes, obesidade e hipertensão.

Pesquisas dos cadernos de saúde pública revelam também que a maioria esmagadora das pessoas diagnosticadas com câncer no Brasil são sedentárias. Essa realidade é ainda mais preocupante quando observamos certos grupos demográficos, como mulheres entre 40 e 59 anos, e homens com mais de 60 anos, nos quais as taxas de câncer são mais elevadas.

Diante desse panorama, é urgente intensificar os esforços para promover a conscientização sobre a importância da atividade física na prevenção do câncer, assim como foi feito nas campanhas contra o tabagismo.

No Brasil, movimentos iniciados por profissionais da saúde e sociedades médicas nos anos 1970 resultaram em ações de grande impacto nas taxas de fumantes. Em 1986, no mesmo ano em que o Dia Nacional de Combate ao Fumo foi instituído, também foi criado o Programa Nacional de Combate ao Fumo, que ainda persiste e coordena as ações de conscientização e luta contra o tabagismo em todo o sistema público de saúde.

Sabemos que a pandemia trouxe questões latentes, mas também destacou a necessidade urgente de adoção de um estilo de vida que inclua a prática regular de exercícios físicos e a conscientização sobre saúde e bem-estar físico e mental. Apesar dos desafios socioeconômicos que muitos enfrentam, é importante ressaltar que fazer atividade física, ter alimentação saudável e equilibrada, e manter os exames em dia são as medidas mais eficazes para manter o corpo saudável.

Felizmente, diversas pesquisas científicas recentes confirmam os benefícios da atividade física na prevenção do câncer. Um estudo divulgado na Medicine & Science in Sports & Exercise destacou que uma caminhada rápida de 45 minutos por dia, totalizando cinco horas de exercícios moderados por semana, pode reduzir significativamente o risco de neoplasia maligna.

Atividade física na prainha de Santo Antônio, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Além disso, pesquisadores do University Medical Center Utrecht, da Holanda, apresentaram recentemente, durante a 14ª Conferência Europeia sobre o Câncer da Mama, os resultados de um estudo que mostra que a participação em um programa de exercícios reduziu a dor e a fadiga e melhorou a qualidade de vida das pessoas com câncer de mama metastático.