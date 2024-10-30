Prefeito eleito, e agora?

Administrar uma cidade é um desafio em qualquer lugar do planeta. Passado o processo eleitoral, o que os futuros prefeitos devem fazer? Nos últimos dias tenho recebido a visita de alguns colegas eleitos, a maioria para o seu primeiro mandato, em busca dessa resposta. Além de parabenizá-los, tenho me colocado à disposição para dialogar na procura de soluções, levando em consideração a realidade específica de cada município.

Aproveito para falar de alguns assuntos que entendo que foram determinantes para consolidar meu primeiro mandato com aprovação recorde do povo da minha amada Vila Velha. O resultado nas urnas consolidou o modelo de gestão que planejei, junto com minha equipe e ouvindo a população. Dessa forma, com o intuito de colaborar, decidi escrever algumas sugestões aos prefeitos eleitos.

Minhas experiências política e de gestão, vereador de Vila Velha por dois mandatos e prefeito reeleito com votação histórica, 193.451 votos (79,04% dos votos válidos) - a maior em números absolutos da Região Metropolitana -, podem contribuir para que os prefeitos eleitos se sobressaiam logo no início dos mandatos. Sendo assim, o modelo de gestão que implantei em Vila Velha estabelece algumas premissas:

1. Não olhei para o retrovisor. O foco foi olhar para frente. Todas as obras e serviços deixados pelo antecessor e que se mostraram de interesse do povo, dei continuidade. No caso das obras estruturantes, acelerei o cronograma de execução. A partir de agora, todas as obras e serviços são de responsabilidade da nova gestão.

2. Procure fazer um bom trabalho na transição. Escolha nomes qualificados e com formações diversas para que seja feito um diagnóstico real da situação da prefeitura, como os contratos em andamento, total de servidores e valor da folha de pagamento. Assim, a equipe de transição poderá traçar caminhos para enfrentar os principais desafios. Diagnóstico essencial para as ações que serão implementadas, principalmente, nos primeiros 100 dias de gestão.

3. Corte gastos desnecessários e faça um amplo ajuste fiscal, visando garantir a continuidade das políticas públicas. Isso ainda no primeiro dia de mandato.

4. Monte uma equipe de secretariado primando pela técnica, mas com entendimento do serviço público e que conheça os princípios constitucionais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

5. Contrate projetos que tenha condições de realizar de imediato. Sem o projeto, o prefeito não consegue os parceiros para viabilizá-los financeiramente. Isso é gestão planejada.

6. Não brigue nem com o governador nem com o presidente da República. Você pode divergir politicamente deles, mas não tem o direito de atrasar o desenvolvimento da sua cidade por questões menores de relacionamento.

Vista da Praia das Gaivotas, Vila Velha Crédito: Flávia Martins

7. Utilize a tecnologia como aliada para modernizar e agilizar o funcionamento da estrutura administrativa. Também desburocratize os processos para a cidade atrair empresas e garantir a geração de empregos e renda.

8. Trabalhe muito. Acorde cedo e durma tarde todos os dias. Conheça as necessidades da sua gente. Só assim, conseguirá transformar os sonhos da população em realidade.

9. Imprima uma marca para a sua gestão e dialogue sempre com a população e os diferentes segmentos da sociedade.