Precisamos falar da Avenida Dante Michelini

A Dante Michelini é um cartão-postal da Capital capixaba. Com pelo menos três pistas em cada sentido e alto fluxo de veículos e pedestres, conecta bairros, áreas de lazer e pontos turísticos. À primeira vista, uma leitura fria dos números poderia levar à falsa conclusão de que se trata apenas de fatalidades. Mas o trânsito raramente se resume ao acaso.

Avenida Dante Michelini . Crédito: Fernando Madeira

O sistema viário é construído por pessoas. Condutores, ciclistas, pedestres e passageiros fazem parte da mesma engrenagem. Não é por acaso que existem sinalizações horizontais e verticais, semáforos, redutores de velocidade e faixas de travessia. Cada elemento faz parte de uma lógica de engenharia e de direito que busca organizar o deslocamento e reduzir riscos.

Ainda assim, o ir e vir nas cidades não é uma ciência exata. Lidamos com comportamentos humanos, distrações, pressa, hábitos automáticos e decisões tomadas em frações de segundo. Nesse ambiente complexo, basta um pequeno descompasso para que o resultado seja trágico.

O luto provocado pelas perdas recentes é imenso. As informações iniciais das autoridades indicam que os atropelamentos, como o da turista e o do publicitário, ocorreram fora da faixa de pedestres e que os condutores, em princípio, trafegavam em condições regulares. Mesmo assim, isso não encerra a discussão. Ao contrário, abre espaço para questionamentos necessários.

Em uma região tão frequentada, será que o número de travessias é suficiente? A iluminação da via é adequada? Seria necessário ampliar o controle de velocidade com radares ou outros dispositivos? As campanhas educativas alcançam pedestres e motoristas de forma eficaz? Todos que circulam pela avenida têm real dimensão dos riscos envolvidos?

Essas perguntas não dizem respeito apenas à Avenida Dante Michelini. Elas poderiam ser feitas sobre muitas outras vias movimentadas da Grande Vitória. O trânsito metropolitano exige reflexão permanente, planejamento e atualização constante das políticas públicas.

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A Constituição estabelece a educação como um dever coletivo, e isso também se aplica ao trânsito. Formar cidadãos conscientes é tão importante quanto construir infraestrutura adequada. Multas, quando aplicadas diante de infrações, cumprem papel educativo: sinalizam limites e desencorajam condutas perigosas.

Mas a verdade é simples e dolorosa. Toda a sociedade, em um gesto de humanidade, trocaria cada centavo arrecadado com penalidades pela preservação das vidas que já foram perdidas. Nenhuma estatística compensa uma ausência. É uma mãe que perde um filho ou uma filha. Dói demais.

Por isso, falar da avenida Dante Michelini não é apenas comentar acidentes recentes. É reconhecer que o trânsito é responsabilidade de todos: preservar vidas deve ser sempre o nosso principal destino.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

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