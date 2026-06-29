Praia do Canto ganha nova área de vivência

Costumo dizer que a Praia do Canto é um dos melhores locais para se viver no Brasil. Um bairro que tem tudo: uma sequência de belas praias — Praia do Canto e Praia da Guarderia, que se estendem até a Ilha do Boi —; ótimas áreas de vivência — Praça dos Namorados, Praça dos Desejos e Praça da Ciência —; um grande calçadão que se estende por toda a orla litorânea, além de uma ampla infraestrutura comercial e de serviços na parte interna do bairro, o que proporciona toda sorte de facilidades aos seus moradores. Dispõe, ainda, de um bom sistema de policiamento, tanto por parte da Guarda Municipal como da Polícia Militar.

Moro nesse maravilhoso bairro há 45 anos. E tenho observado, ano após ano, sua positiva evolução.

Agora, então, fiquei mais bem inteirado de uma grande obra que, por certo, trará um importante benefício para o nosso bairro. Como engenheiro civil, ela já tinha despertado minha atenção e, inclusive, já fiz uma demorada visita ao local.