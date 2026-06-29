Praia do Canto ganha nova área de vivência

Costumo dizer que a Praia do Canto é um dos melhores locais para se viver no Brasil. Um bairro que tem tudo: uma sequência de belas praias — Praia do Canto e Praia da Guarderia, que se estendem até a Ilha do Boi —; ótimas áreas de vivência — Praça dos Namorados, Praça dos Desejos e Praça da Ciência —; um grande calçadão que se estende por toda a orla litorânea, além de uma ampla infraestrutura comercial e de serviços na parte interna do bairro, o que proporciona toda sorte de facilidades aos seus moradores. Dispõe, ainda, de um bom sistema de policiamento, tanto por parte da Guarda Municipal como da Polícia Militar.
Moro nesse maravilhoso bairro há 45 anos. E tenho observado, ano após ano, sua positiva evolução.
Agora, então, fiquei mais bem inteirado de uma grande obra que, por certo, trará um importante benefício para o nosso bairro. Como engenheiro civil, ela já tinha despertado minha atenção e, inclusive, já fiz uma demorada visita ao local.
Trata-se da nova área conquistada sobre o Canal de Camburi, compreendendo duas imensas lajes de concreto (uma de cada lado do canal) sobre centenas de estacas, que em breve estará disponível para instalação de bares, lanchonetes, sorveterias, peixarias, loja de souvenires, quiosques e outros estabelecimentos de comércio e serviços, além de guardaria para pequenos barcos.
Também contará - como é muito comum em cidades litorâneas no exterior como Miami, Hong Kong, Singapura e outras –, ancoradouro para lanchas de maior porte, tanto de pescadores profissionais como de amadores.
Essa obra beneficiará uma extensa faixa litorânea que vai da ponte de Camburi à Ponte da Passagem, abrangendo ambos os lados desse Canal, proporcionando passeios de pedestres e ciclistas. A intervenção já avança da direção da Ponte da Passagem e que deverá se estender até a Ilha das Caieiras, onde está sediada a tradicional comunidade das desfiadeiras de siri.
Regiões como Barro Vermelho, Rua João da Cruz, Rua da Grécia e Rua Dr. João Carlos de Sousa receberão os benefícios positivos dessa nova obra que, pelo seu significado turístico, até me fez lembrar Puerto Madero, em Buenos Aires.
Vitória, uma das mais belas capitais do Brasil, certamente, dará um passo importante em prol do seu desenvolvimento turístico.
Temos um ótimo aeroporto, excelentes praias, atrações turísticas de grande importância histórica — como o Convento da Penha e o Palácio Anchieta — o que credencia nossa Capital a apostar no seu desenvolvimento turístico.