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Danielle Silva

Artigo de Opinião

É advogada trabalhista e especialista em antecipação de créditos. CEO da AGILE Intermediação
Danielle Silva

Cresce a busca por antecipação de créditos trabalhistas

Milhões de brasileiros seguem convivendo com uma urgência menos visível: a de transformar um direito já reconhecido em recursos capazes de gerar tranquilidade, segurança e novos recomeços
Danielle Silva
É advogada trabalhista e especialista em antecipação de créditos. CEO da AGILE Intermediação

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 14:00

Publicado em 

27 jun 2026 às 14:00
Em ano de Copa do Mundo e eleições, o Brasil costuma voltar suas atenções para os assuntos que dominam o noticiário. O debate político se intensifica, a agenda pública acelera e milhões de pessoas acompanham cada lance da Seleção Brasileira. Mas, longe dos holofotes, existe uma realidade que afeta diretamente a vida de milhares de trabalhadores: a espera pelo recebimento de valores já reconhecidos pela Justiça.

É nesse contexto que a antecipação de crédito trabalhista tem ganhado espaço. Para quem possui um direito reconhecido judicialmente, mas ainda aguarda a conclusão do processo ou a liberação dos recursos, o tempo da Justiça nem sempre acompanha a urgência das necessidades financeiras.

As projeções para 2026 apontam uma redução de 10 dias úteis em relação a 2024, com perda estimada de 4,46% da capacidade produtiva do Judiciário. Os números foram calculados a partir de indicadores oficiais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como o Índice de Produtividade dos Magistrados (IPM) e o Índice de Produtividade dos Servidores (IPS), cruzados com o calendário de 214 dias úteis previstos para o próximo ano. 

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A análise também considera as interrupções previstas na legislação, incluindo o recesso forense estabelecido pelo artigo 220 do Código de Processo Civil e os feriados específicos do Judiciário previstos na Lei nº 5.010/1966.

O impacto social desse cenário é significativo. Projeções elaboradas com base no desempenho dos tribunais e nas Metas Nacionais do CNJ indicam que mais de 135 mil famílias e empresas poderão esperar até 2027 para ver seus direitos definitivamente resolvidos. Em outro recorte, o déficit estimado chega a 135.939 processos, enquanto o chamado “termômetro da crise” aponta cerca de 42 mil encerramentos a menos do que o esperado.

O volume de recursos represados também chama atenção. As estimativas apontam para um estoque de aproximadamente 7,66 milhões de processos em tramitação e cerca de R$ 144,57 bilhões imobilizados. No Sudeste, região que concentra parte expressiva da atividade econômica do país, a pressão é ainda maior, reunindo mais de 3 milhões de processos e elevada complexidade jurídica.
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Marcelo Camargo/Agência Brasil
Esse cenário encontra uma população já pressionada pelo endividamento. No Espírito Santo, a inadimplência do consumidor fechou dezembro de 2025 em 33,9%, segundo levantamento do Connect Fecomércio-ES. Ao mesmo tempo, quem busca alternativas de financiamento no mercado tradicional encontra um ambiente de crédito caro: em maio de 2026, a taxa média de juros do crédito livre para pessoas físicas alcançou 63% ao ano.

Diante dessa realidade, cresce a procura por liquidez. Em muitos casos, a antecipação de crédito trabalhista passa a ser considerada uma alternativa para reorganizar as finanças, quitar dívidas, sustentar a família ou até mesmo iniciar uma nova atividade econômica. Mais do que uma questão financeira, trata-se frequentemente de uma estratégia para recuperar previsibilidade em momentos de instabilidade.

A discussão, porém, exige equilíbrio. A antecipação de crédito trabalhista não deve ser vista nem como solução automática para todos os problemas nem como um tema cercado por preconceitos. O mais importante é compreender cada caso individualmente e avaliar se o custo da espera faz sentido diante das necessidades concretas de quem aguarda o recebimento.

Enquanto o país acompanha a Copa e os debates eleitorais, milhões de brasileiros seguem convivendo com uma urgência menos visível: a de transformar um direito já reconhecido em recursos capazes de gerar tranquilidade, segurança e novos recomeços. No fim das contas, permanece uma pergunta simples, mas relevante: quanto custa esperar?

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