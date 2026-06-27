Cresce a busca por antecipação de créditos trabalhistas

A análise também considera as interrupções previstas na legislação, incluindo o recesso forense estabelecido pelo artigo 220 do Código de Processo Civil e os feriados específicos do Judiciário previstos na Lei nº 5.010/1966.





O impacto social desse cenário é significativo. Projeções elaboradas com base no desempenho dos tribunais e nas Metas Nacionais do CNJ indicam que mais de 135 mil famílias e empresas poderão esperar até 2027 para ver seus direitos definitivamente resolvidos. Em outro recorte, o déficit estimado chega a 135.939 processos, enquanto o chamado “termômetro da crise” aponta cerca de 42 mil encerramentos a menos do que o esperado.



