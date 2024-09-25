Praia do Canto: a relevância do bairro na identidade cultural capixaba

Praia do Canto, em Vitória, vista de cima. Foto da exposição "Praia do Canto: memórias e afetos", do Senac Crédito: Paulo Bonino

A Praia do Canto é um símbolo vivo da identidade cultural capixaba, cuja beleza natural, com praias de águas tranquilas, atrai moradores e visitantes desde os tempos coloniais, tornando-se um espaço importante de lazer e convivência, em Vitória. Com o passar do tempo, transformou-se em um ponto de referência para eventos culturais, esportivos e comunitários, fortalecendo o sentimento de pertencimento e união social.

A arquitetura ao redor da Praia do Canto também conta uma história rica, onde casarões antigos e construções modernas fazem parte da paisagem urbana, demonstrando convivência entre o passado e o presente. Este cenário tem inspirado artistas, escritores e músicos, que encontram no bairro ideias para suas obras.

Um dos objetivos principais do Serviço Social do Comércio (Sesc-ES) é tornar a cultura acessível à população. Acreditamos que as manifestações artísticas devem estar ao alcance de cada indivíduo, independentemente de sua situação socioeconômica. Por isso, organizamos eventos gratuitos ou com preços acessíveis, garantindo que um número maior de pessoas possa participar das nossas atividades.

Desde sua criação, o Sesc-ES tem se dedicado a oferecer uma grande variedade de atividades culturais que incluem todas as formas de expressão artística. Nossos programas vão desde peças de teatro, exposições de arte e shows musicais, até oficinas e cursos que estimulam a criatividade e o desenvolvimento artístico da comunidade, enriquecendo a vida cultural dos capixabas e oferecendo oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal.

Na exposição "Praia do Canto: memórias e afetos", o imóvel histórico que pertenceu à família Santos Neves, na Avenida Saturnino de Brito, foi aberto ao público, satisfazendo a curiosidade de quem passa pela região, sendo comum ouvir dos visitantes que "sempre imaginaram como seria a casa por dentro".

O Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac investem em projetos que buscam preservar e valorizar espaços, promovendo atividades que envolvam a comunidade e os visitantes, e a Praia do Canto faz parte desse movimento.

O bairro é palco de importantes manifestações culturais, como festivais de música, feiras de artesanato e eventos gastronômicos que não só promovem a cultura local, mas também incentivam o turismo e a economia da região, gerando empregos e oportunidades para os capixabas.

Imóvel histórico que pertenceu à família Santos Neves, na Avenida Saturnino de Brito Crédito: Divulgação/Senac

É fundamental que falemos mais sobre nossas tradições e reconheçamos a importância de nossa ligação com a história, pois olhar para nossas origens, nossas bases e nossa conexão com o passado nos ajuda a entender quem somos hoje.