Pandemia não pode ser desculpa para o desequilíbrio das contas do ES

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | A Gazeta

Como solução a longo prazo, em 2004, o Estado criou os fundos financeiro e previdenciário. Ao primeiro, vinculou os então servidores ativos e inativos. Os que ingressaram no serviço público após a sua criação têm as contribuições, inclusive as patronais a eles relativas, vertidas ao segundo.

A ideia é que o Tesouro Estadual suporte as despesas do fundo financeiro até se extinguirem, enquanto o fundo previdenciário acumule patrimônio suficiente para garantir seu equilíbrio intertemporal. Quando chegasse a esse ponto, o poder público estadual teria resolvido sua questão previdenciária e deixaria um legado às futuras gerações.

Apesar dos custos dessa transição serem grandes, os sucessivos governos e a população, até aqui, suportaram os sacrifícios, comportamento que rendeu boa situação fiscal. Todavia, há sempre o risco de más escolhas comprometerem o futuro.

Nesse contexto, como avaliar a correção da Lei Complementar 943, que desfez a segregação previdenciária em relação aos militares estaduais, se não foi apresentada estimativa de impacto a médio e longo prazos? O que pensar da redução do valor que o governo estadual deve poupar, para arcar com futuras despesas previdenciárias, se não demonstrou o seu impacto futuro? Caso o intuito seja, como argumentou o governo, disponibilizar recursos para o combate à pandemia, a redução poderia ser temporária, não permanente como a aprovada.

Tais medidas, de março, permitem ao governo da ocasião gastar mais e, quando adotadas sem consideração de seus efeitos, podem condenar o Estado ao desequilíbrio fiscal. Assim, espera-se que a Assembleia Legislativa, após os esforços de combate à pandemia, exija a apresentação de cálculos que demonstrem como elas impactarão o futuro da população, para que os sacrifícios já suportados não sejam desperdiçados, nem o legado de equilíbrio fiscal seja perdido.