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Victor Linhalis

Artigo de Opinião

É deputado federal
Victor Linhalis

Obras federais no ES e a injusta rotina de pagador de impostos

Com ótima localização geográfica, entre os maiores centros econômicos do país, o Espírito Santo precisa receber de volta o que contribui para ser ainda maior
Victor Linhalis
É deputado federal

Públicado em 

15 fev 2023 às 15:12
Em busca rápida pelo painel Obras pelo Brasil, do Ministério da Economia, é possível ver que, atualmente, 600 intervenções federais estão sendo realizadas no Espírito Santo. O número coloca o Estado como terceiro (sem considerar o Distrito Federal), com menos obras em execução em todo país.
Essas obras totalizam pouco mais de R$ 1 bilhão em investimentos. Valor inferior a outros estados que possuem menos intervenções, contudo contam com mais recursos sendo aplicados diretamente pelo governo federal.
Ao todo são 2.551 obras no Espírito Santo entre as que estão cadastradas, sendo executadas ou paralisadas. Se considerarmos que o Estado é um grande pagador de impostos, de acordo com dados da Controladoria Geral da União (CGU) em 2021 o valor repassado foi de R$ 22,1 bilhões ante 10,3 bilhões que retornaram da União, a situação fica ainda pior.

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Apenas com uma rede logística e de mobilidade urbana bem desenvolvida é possível avançar em desenvolvimento. Com ótima localização geográfica, entre os maiores centros econômicos do país, o Espírito Santo precisa receber de volta o que contribui para ser ainda maior.
A grande missão da nossa bancada federal é buscar soluções para esses problemas. A interlocução com o governo federal é essencial para não só acabar com esses problemas históricos, como trazer novos investimentos que aumentem a oferta de empregos e a geração de renda no Espírito Santo.

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