AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • O que os melhores ambientes de trabalho têm em comum
Grazielle Grillo

Artigo de Opinião

É diretora vice-presidente da Unimed Sul Capixaba
Grazielle Grillo

O que os melhores ambientes de trabalho têm em comum

Cada vez mais, propósito e qualidade de vida passaram a ocupar espaço semelhante ao de fatores tradicionalmente associados ao sucesso profissional
Grazielle Grillo
É diretora vice-presidente da Unimed Sul Capixaba

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 16:04

Publicado em 

13 jul 2026 às 16:04

Nos últimos anos, o debate sobre saúde no ambiente corporativo ganhou uma nova dimensão. Se antes as discussões estavam concentradas principalmente em remuneração e benefícios, hoje existe uma compreensão cada vez maior de que a qualidade das relações de trabalho influencia diretamente o bem-estar das pessoas, a produtividade das organizações e até mesmo a sustentabilidade dos negócios.


Não é por acaso que rankings como o Great Place to Work (GPTW) passaram a despertar interesse de pesquisadores, gestores e lideranças empresariais, além de profissionais em busca de oportunidades. 


Esses levantamentos ajudam a identificar características presentes em organizações que conseguem construir relações de confiança entre colaboradores e lideranças. 

Veja Também 

Empresas serão obrigadas a medirem riscos à saúde mental no ambiente de trabalho

NR-1: a obrigação existe, mas as regras ainda geram dúvidas

Imagem de destaque

Seu ambiente de trabalho está alinhado ao Feng Shui para gerar resultados?

Imagem de destaque

Dorsalgia: 4 dicas para evitar o desconforto na coluna no ambiente de trabalho

Ao observar os resultados das empresas que costumam ocupar posições de destaque nesses rankings, independentemente do setor em que atuam, alguns elementos aparecem de forma recorrente. 


A valorização das pessoas, a transparência nas decisões, a oportunidade de desenvolvimento profissional, o respeito à diversidade e a capacidade de ouvir diferentes perspectivas fazem parte desse conjunto de fatores.


Na área da saúde, essa discussão ganha contornos ainda mais relevantes. Estamos falando de um setor que lida diariamente com situações complexas, tomadas de decisão rápidas, alta responsabilidade e intensa demanda emocional. 


Criar ambientes de trabalho saudáveis é uma estratégia relacionada à qualidade da assistência, à segurança dos pacientes e à capacidade de inovação das instituições.

Ambiente de trabalho Christina Morillo/Pexels

Outro aspecto importante é a mudança no perfil dos profissionais. As novas gerações buscam ambientes onde possam crescer, aprender e encontrar significado no que fazem. Cada vez mais, propósito e qualidade de vida passaram a ocupar espaço semelhante ao de fatores tradicionalmente associados ao sucesso profissional.


Isso não significa que exista uma fórmula pronta. Construir um ambiente de confiança é um processo contínuo, que exige coerência entre discurso e prática, disposição para ouvir e capacidade de adaptação diante das transformações sociais e do mercado de trabalho. Trata-se de um exercício permanente, que precisa ser renovado diariamente.


Talvez seja justamente por isso que conquistas relacionadas ao clima organizacional sejam tão valorizadas. Elas representam o reconhecimento de um trabalho que não acontece em um único projeto ou campanha, mas que resulta de uma construção coletiva ao longo do tempo.


Tópicos Relacionados

Medicina do Trabalho Assédio no trabalho Segurança do Trabalho Trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados