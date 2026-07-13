O que os melhores ambientes de trabalho têm em comum

Nos últimos anos, o debate sobre saúde no ambiente corporativo ganhou uma nova dimensão. Se antes as discussões estavam concentradas principalmente em remuneração e benefícios, hoje existe uma compreensão cada vez maior de que a qualidade das relações de trabalho influencia diretamente o bem-estar das pessoas, a produtividade das organizações e até mesmo a sustentabilidade dos negócios.





Não é por acaso que rankings como o Great Place to Work (GPTW) passaram a despertar interesse de pesquisadores, gestores e lideranças empresariais, além de profissionais em busca de oportunidades.





Esses levantamentos ajudam a identificar características presentes em organizações que conseguem construir relações de confiança entre colaboradores e lideranças.