O que muda com nova regra para casamentos de pessoas com mais de 70 anos?

Conforme deliberado pelo Supremo Tribunal Federal , tratando-se de casamento ou união estável com pessoa maior de 70 anos, a regra continua sendo o regime de separação de bens. Entretanto, a partir de agora, mesmo após essa idade, a pessoa pode se casar ou constituir união estável por regime de bens que possibilite ao outro cônjuge o direito à partilha de bens e à herança futura.

Nesse caso, a única exigência é que os cônjuges ou companheiros formalizem tal opção, ou seja, a escolha de regime de bens que resguarde direitos de partilha e de herança, por escritura pública lavrada em cartório.

No julgamento colegiado, os ministros ressaltaram a importância do combate ao etarismo (preconceito com base na idade), os direitos da liberdade e da dignidade dos idosos, além da incompatibilidade da imposição legal de regime de bens com a realidade atual. Aliás, pessoas com mais de 70 anos podem ocupar cargos relevantes e até decidirem acerca da vida dos outros, como ministros, desembargadores e juízes, mas até então não podiam escolher o regime de bens dos seus próprios casamentos.