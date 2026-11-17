São nomes como Cooabriel, Nater Coop, Unimed, Selita e Serranacoop, que atuam em diferentes áreas, atendem públicos distintos e enfrentam os seus próprios desafios, mas todas ajudam a mostrar que a cooperação tem um espaço em uma economia competitiva, gerando brilhantes resultados de grande porte.





O Sicoob ES, por exemplo, foi reconhecido pela quarta vez consecutiva como o maior grupo empresarial do Espírito Santo. O patrimônio líquido da cooperativa de crédito chegou à casa dos R$ 6,8 bilhões em 2025, um crescimento de 25,6% em relação ao ano anterior.





Já a Cooabriel, por sua vez, chegou à 14ª posição entre as maiores empresas do estado, encabeçando a lista das cooperativas capixabas citadas no ranking. No último ano, a ela registrou faturamento bruto superior a R$ 3 bilhões.





Nós, que acompanhamos o desenvolvimento do cooperativismo, sabemos que esses números não são construídos de um dia para o outro. São fruto de anos de trabalho sério, de uma atuação pautada pela ética e pela transparência, além da gestão de lideranças que compreendem que crescer exige responsabilidade. Essas conquistas mostram a força de organizações que trabalham com planejamento, visão de futuro e compromisso com quem faz parte delas.





Mas ainda existe uma questão que considero tão importante quanto esses resultados que mencionei: o que acontece quando uma cooperativa cresce?