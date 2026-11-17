Quando falamos sobre as maiores empresas do Espírito Santo, o que vem imediatamente à nossa cabeça? Provavelmente, números, faturamento ou investimentos. Tudo isso é muito importante para entender a nossa economia, mas acredito que ainda há outra maneira de olhar para esses resultados, observando o que existe por trás deles e o que esse desempenho representa para a vida de cada um dos capixabas.
O cooperativismo é um bom exemplo disso. Talvez nem todo mundo perceba, mas ele está presente em diversas atividades do nosso dia a dia. Está no crédito que ajuda uma família a realizar sonhos ou um empreendedor a tirar uma ideia do papel. Está na produção rural que abastece as nossas mesas de café da manhã. Está na assistência à saúde e também no transporte. Ou seja, em todos esses segmentos, existem cooperativas trabalhando para movimentar a economia capixaba.
E não estamos falando somente de negócios pequenos ou de uma atuação ainda incipiente. O Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas do Espírito Santo 2026, divulgado na última semana, mostra a dimensão do modelo de negócio cooperativista no estado. Entre as 200 organizações mencionadas pelo destaque na pujança e grandiosidade, 16 são cooperativas capixabas.
São nomes como Cooabriel, Nater Coop, Unimed, Selita e Serranacoop, que atuam em diferentes áreas, atendem públicos distintos e enfrentam os seus próprios desafios, mas todas ajudam a mostrar que a cooperação tem um espaço em uma economia competitiva, gerando brilhantes resultados de grande porte.
O Sicoob ES, por exemplo, foi reconhecido pela quarta vez consecutiva como o maior grupo empresarial do Espírito Santo. O patrimônio líquido da cooperativa de crédito chegou à casa dos R$ 6,8 bilhões em 2025, um crescimento de 25,6% em relação ao ano anterior.
Já a Cooabriel, por sua vez, chegou à 14ª posição entre as maiores empresas do estado, encabeçando a lista das cooperativas capixabas citadas no ranking. No último ano, a ela registrou faturamento bruto superior a R$ 3 bilhões.
Nós, que acompanhamos o desenvolvimento do cooperativismo, sabemos que esses números não são construídos de um dia para o outro. São fruto de anos de trabalho sério, de uma atuação pautada pela ética e pela transparência, além da gestão de lideranças que compreendem que crescer exige responsabilidade. Essas conquistas mostram a força de organizações que trabalham com planejamento, visão de futuro e compromisso com quem faz parte delas.
Mas ainda existe uma questão que considero tão importante quanto esses resultados que mencionei: o que acontece quando uma cooperativa cresce?
A resposta vai muito além dos indicadores financeiros. Em uma cooperativa, as pessoas não participam somente como clientes ou fornecedores; elas são cooperadas, ou seja, donas do negócio. Isso significa que o desenvolvimento da organização pode abrir novas possibilidades e transformações na sociedade como um todo. Esse é o impacto do cooperativismo.
Por isso, não vejo a competitividade e a cooperação como ideias opostas, já que os resultados apresentados no Anuário IEL mostram que é, sim, possível crescer, conquistar mercados e alcançar posições de liderança sem deixar de lado os princípios e as pessoas que atuam em prol do movimento cooperativista.
E o Espírito Santo ainda tem muito a ganhar com cooperativas fortes. Porque quanto mais elas crescem, mais podem ampliar oportunidades. Como diretor-executivo do Sistema OCB/ES, acompanho de perto esse processo e acredito que ainda temos um desafio importante pela frente: fazer com que cada vez mais pessoas entendam como o cooperativismo funciona e se encantem por ele.
Também vejo o reconhecimento do Anuário IEL como uma oportunidade de mudar um pouco esse cenário. Afinal, quando vemos cooperativas capixabas entre as maiores e melhores empresas do Espírito Santo, fica ainda mais fácil perceber que estamos falando de um modelo de negócio que une participação, gestão de excelência e resultados expressivos.