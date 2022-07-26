O que é CRM e qual o mais adequado para o seu negócio?

O CRM ou Customer Relationship Management é um sistema que permite gerenciar os seus clientes e fornecedores, aglutinando todos os dados relativos a eles, como nome, telefone, endereço, e-mail, quais ações a pessoa fez dentro do seu site, quais produtos ou serviços ela já comprou, em um único lugar.

O objetivo com esse sistema é fazer a gestão das vendas da sua empresa e, por tabela, propiciar aos seus clientes a melhor experiência possível. Na prática ele vai transformar os seus resultados, elevando a satisfação dos seus clientes e em consequência, a sua fidelização. Ou seja, é a forma mais eficaz de colher, mapear e cruzar todos os dados dos clientes. Um bom CRM possibilita:



Fidelização de clientes;

Crescimento em vendas;

Reconhecimento dos clientes;

Fortalecimento e notoriedade;

Poder de competição no mercado.

Um bom CRM deve ter algumas características que vão auxiliar a gerir a sua clientela de forma dinâmica e personalizada. Sendo assim, o melhor CRM para você é aquele que vai fazer com que o seu cliente se lembre de você na hora de decidir por uma nova compra.

E, para que ele consiga atender a esse requisito, é preciso que tenha algumas características que são indispensáveis para um bom CRM, além daquelas normais. Mas antes de mais nada você vai precisar definir qual estratégia vai querer utilizar para alcançar os seus clientes e fidelizá-los.

Dito isso, podemos afirmar que o melhor CRM para o seu caso é aquele que vai possibilitar que a sua empresa personalize as funcionalidades e deixe com a sua cara. Outro ponto muito importante é a palavra da moda no universo da tecnologia: mobilidade. Veja se a sua escolha permite o uso em celulares ou outras plataformas móveis. Isso reflete em agilidade e ganho de tempo na realização das tarefas.

Outra coisa que não pode faltar é a capacidade analítica do CRM, ele deve ser capaz de orientar e determinar a oportunidade mais adequada para o contato com o seu cliente e gerar relatórios simples e claros, que possibilitem tomar decisões rápidas e assertivas.

Se o CRM tiver tudo isso, com certeza é um candidato de peso para a sua empresa. A partir daí, é uma questão mesmo de conveniência e de custo/benefício para a empresa.

O conceito de CRM é bem antigo. Ele data dos primeiros comerciantes, que prestavam atenção nas preferências dos seus clientes e buscavam satisfazê-las em busca da fidelidade desse cliente. E hoje não é diferente. Apenas a forma de fazer é que mudou um pouco.

Com o avanço da tecnologia, foram criados na década de 80 do século passado questionários que buscavam reunir informações de clientes e possíveis clientes, analisar e interpretá-las, colocando em um banco de dados para serem utilizados nas propagandas de produtos.

Na década seguinte, o sistema evoluiu, e especialmente as empresas de viagem e de cartão de crédito se utilizavam desses bancos de dados para dar aos seus cliente algumas vantagens, a exemplo dos pontos nos cartões ou milhas, como forma de fidelizar o cliente.

Nos anos 2000, esse imenso banco de dados foi transformado em um sistema, no qual se podia ter rapidez nas informações e personalização das ferramentas, tornando-se algo imprescindível para as grandes empresas de varejo.