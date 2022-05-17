O enfrentamento da fome e da extrema pobreza no Espírito Santo

A pobreza e a pobreza extrema vêm aumentando gradativamente deixando marcas e lastros de desigualdade na sociedade brasileira. A última publicação oficial realizada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ocorreu no ano de 2021 e aponta o Espírito Santo com cerca de 154 mil pessoas em situação de extrema pobreza.

Em termos percentuais, o território capixaba possui 3,8% de sua população em vulnerabilidade extrema, índice abaixo da média nacional no mesmo período, que foi de 5,7% (corresponde a 12 milhões de brasileiros). O mesmo instituto classifica como extremamente pobres aquelas pessoas que sobrevivem com uma renda de até R$ 150, e essas são certamente as mais suscetíveis à insegurança alimentar.

Atento e responsável com a interpretação correta dos dados oficiais, o Governo do Estado do Espírito Santo adotou algumas estratégias macro para o enfrentamento dessa situação e assim criou, remodelou e fortaleceu projetos, programas e iniciativas no âmbito da proteção social com destaque para três grandes ações de combate a fome e de superação da extrema pobreza no território capixaba: o Cartão ES Solidário, o programa Compra Direta de Alimentos (CDA) e a reformulação do Bolsa Capixaba.

No Espírito Santo, cerca de 154 mil pessoas estão em situação de extrema pobreza Crédito: Shutterstock

O Cartão ES Solidário fez chegar renda direta do tesouro estadual para mais de 87 mil famílias capixabas no momento mais duro da pandemia do novo coronavírus , quando milhares de famílias tiveram sua renda drasticamente reduzida. Um investimento de mais de R$ 140 milhões chegou aos capixabas para aquisição de alimentos, gás de cozinha, medicamentos ou qualquer outra necessidade que a família entendera prioridade.

O programa Compra Direta de Alimentos (CDA) além de fomentar a agricultura familiar e fortalecer a economia local tem como principal objetivo garantir alimentação adequada e em quantidade suficiente para as pessoas que se encontram em situação de fome ou próximo dela. Durante o ano de 2021, o governador Renato Casagrande sancionou a Lei nº11.505 e transformou o CDA em política pública de Estado, garantindo sua continuidade com disponibilidade de investimento para essa ação que supera a marca de R$ 11 milhões. Com isso, durante o ano de 2021, foram entregues mais de 2.400 toneladas de alimentos divididos em 91.800 cestas que somadas ao Programa Alimenta Brasil totalizam 123.380.

O Bolsa Capixaba é o maior programa de transferência de renda continuada do Estado e foi criado em 2011 pelo então governador Renato Casagrande. Após sua reformulação ocorrida em 2021 as famílias que mais precisam da atenção do Estado tiveram seu acesso ao benefício facilitado, assim como a garantia de que ele chegará para aquelas que ainda não foram contempladas com o benefício federal Auxílio Brasil. Desde janeiro de 2022, o Bolsa Capixaba já chegou a mais de 29 mil famílias extremamente pobres (per capita de R$ 155), com investimentos estaduais que já ultrapassam R$ 15 milhões.