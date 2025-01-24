O Brasil descobriu o ES: e você, capixaba, já valorizou o que é nosso?

O Espírito Santo é um estado que desperta admiração em turistas do Brasil e do mundo, mas ainda precisa conquistar o coração de muitos capixabas. Nos últimos anos, as belezas naturais, a cultura e os produtos típicos da nossa terra têm ganhado cada vez mais destaque no cenário nacional e internacional. No entanto, a pergunta que faço é: será que valorizamos como deveríamos o que temos de melhor?

Uma pesquisa realizada pelo site internacional Booking.com, em 2024, é um indicativo claro de que estamos no radar de turistas exigentes em busca de experiências inesquecíveis. O Espírito Santo foi eleito o terceiro estado mais acolhedor do Brasil, segundo a Traveller Review Awards, que avalia milhões de experiências relatadas por viajantes.

A pesquisa foi além. Pedra Azul, um dos cartões-postais mais icônicos do nosso Estado, conquistou o segundo lugar como destino mais acolhedor do país, ficando atrás apenas de Penedo, no Rio de Janeiro.

Voo de balão em Pedra Azul Crédito: Instagram/@voe.pedraazul

Guarapari, já conhecida como a “praia dos mineiros”, está brilhando ainda mais. Recentemente, foi reconhecida como a Capital Nacional da Biodiversidade Marinha, um título que reforça o potencial do município para o turismo ecológico e educacional. Esse reconhecimento é resultado de um trabalho integrado entre instituições de pesquisa, conservação ambiental e o setor de turismo, mostrando que estamos no caminho certo.

Outra joia que merece destaque são os nossos cafés . Pelo segundo ano consecutivo, o Espírito Santo liderou a premiação internacional "Cofee Of The Year 2024", com nossos cafés arábica e conilon nas primeiras colocações. Isso nos leva ao topo do mundo quando o assunto é qualidade e sabor. Mais do que uma bebida, o café é um símbolo de identidade e cultura que conecta gerações e promove o agroturismo, um segmento que só cresce em nosso Estado.

Os capixabas precisam entender que esses reconhecimentos não são meras premiações. Elas são reflexo do potencial que temos para impulsionar o turismo e, consequentemente, a economia. O que muitos de nós ainda não descobrimos ou valorizamos plenamente, o resto do Brasil já está de olho – e com razão.

Como secretário de Estado do Turismo, meu compromisso é continuar investindo na promoção dos nossos destinos e na qualificação de profissionais do setor, além de trabalhar em conjunto com a iniciativa privada para criar uma experiência ainda mais encantadora para quem visita o Espírito Santo.