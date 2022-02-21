Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Nova lei que preserva sigilo para quem vive com HIV tem reflexos da LGPD
Carlos Eduardo Amaral

Artigo de Opinião

É advogado especialista em Direito Trabalhista e sócio do CJAR Advogados Associados
Carlos Eduardo Amaral

Nova lei que preserva sigilo para quem vive com HIV tem reflexos da LGPD

A vida privada e a intimidade de pessoas com infecções descritas na lei ficam mais protegidas e com regulamentação própria e específica
Carlos Eduardo Amaral
É advogado especialista em Direito Trabalhista e sócio do CJAR Advogados Associados

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 14:00

Publicado em 

21 fev 2022 às 14:00
No acender das luzes de 2022 foi publicada a Lei 14.289/2022, tornando “obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas (HBV e HCV) e de pessoa com hanseníase e com tuberculose”.
Estabelece essa nova legislação que “é vedada a divulgação, pelos agentes públicos ou privados, de informações que permitam a identificação da condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas (HBV e HCV) e de pessoa com hanseníase e com tuberculose” em vários locais, como por exemplo, estabelecimentos de ensino, ambiente de trabalho, mídia escrita e audiovisual, dentre outros.
No âmbito do Poder Judiciário, a nova lei estabelece a obrigação de garantir que “qualquer divulgação a respeito de fato objeto de investigação ou de julgamento não poderá fornecer informações que permitam a identificação de pessoa que vive com infecção”.

Veja Também

Medicamento contra câncer consegue expulsar HIV dormente de células, diz estudo

Entenda a variante do HIV recém-descoberta e que é mais potente, segundo a ciência

Anvisa aprova primeiro tratamento para HIV com apenas um comprimido

Por fim, a lei cria obrigação de indenização por danos morais e materiais, além de sanções de ordem administrativas, inclusive para agentes públicos, com agravantes para os casos em que a divulgação for cometida por agente que tinha o dever de manter o sigilo e tenha feito a divulgação de forma intencional.
Em um primeiro momento a lei parece tratar de questão óbvia. Afinal, a preservação da intimidade e vida privada são direitos assegurados pela própria Constituição Federal no artigo que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais.
Não se pode perder de vistas que essa nova legislação apresenta reflexos advindos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), determinando garantir o sigilo das informações que possam permitir a identificação das pessoas e respectivas infecções.

Veja Também

Congresso promulga PEC que inclui proteção de dados como direito fundamental

Diante desse cenário, é importante destacar que a vida privada e a intimidade de pessoas com infecções descritas na lei ficam mais protegidas e com regulamentação própria e específica.
Juridicamente, caberá aos magistrados a exigência de prova contundente e robusta da divulgação irregular, aptas a permitir a aplicação das sanções impostas pela legislação. Provas frágeis deverão ser sopesadas de forma a não permitir indenizações e sanções administrativas.

Tópicos Relacionados

HIV LGPD Constituição Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados