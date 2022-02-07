Entenda a variante do HIV recém-descoberta e que é mais potente, segundo a ciência

Glóbulo branco infectado com o HIV Crédito: National Institutes of Health/AFP

Os cientistas batizaram a nova cepa de VB, por ser uma variante do subtipo B do HIV. Ela responde aos tratamentos existentes e vem declinando desde 2010. "Não há razão para alarde", assegura Chris Wymant, pesquisador de epidemiologia da Universidade de Oxford e principal autor do estudo, publicado nesta quinta-feira (3) na revista Science.

No entanto, a descoberta pode ajudar a entender melhor como o HIV, causador da Aids, evolui e ataca as células. "Nossos resultados ressaltam a importância do acesso regular a exames para pessoas em risco de contrair o HIV, para permitir um diagnóstico precoce e iniciar o tratamento imediato", destacou em um comunicado o epidemiologista Christophe Fraser, coautor do estudo.

Fraser está por trás do projeto Beehive, que reúne dados de pacientes em oito países e foi criado em 2014 para analisar em que medida as mutações do vírus poderiam ter um impacto na doença quando esta se desenvolve.

Os pesquisadores não puderam explicar quais mutações específicas da variante VB causaram sua alta virulência ou através de que mecanismo. "Isto é uma advertência, nunca devemos ser presunçosos demais e assumir que um vírus vai evoluir até se tornar mais benigno", destacou Wymant.

HIV TEM MAIS DE 500 MUTAÇÕES

O vírus HIV muda constantemente e essa nova variante descoberta tem mais de 500 mutações. "Encontrar uma nova variante é normal, mas encontrar uma nova variante com propriedades incomuns, não. Especialmente com uma virulência maior", explica Wymant.

A primeira pessoa identificada no estudo com esta variante foi diagnosticada em 1992 (com uma versão incompleta) e a última em 2014. Uma vez tratados, os pacientes não têm mais riscos de complicações do que os demais.

MAS O QUE SIGNIFICA AUMENTO DA VIRULÊNCIA?

A progressão da doença geralmente é medida pela quantidade de células T-CD4 no sangue, que fazem parte do sistema imunológico e são o alvo do vírus. As pessoas infectadas com essa variante tinham uma contagem de CD4 menor do que as demais no momento do diagnóstico, com uma diminuição duas vezes mais rápida, segundo estimativas.

Os pesquisadores calcularam que, sem tratamento, o limite perigoso de 350 células T-CD4 por microlitro de sangue seria alcançado em 9 meses nos pacientes com esta variante em comparação com três anos em outros pacientes.

Além disso, a carga viral (quantidade de vírus no sangue) dos infectados com a variante VB também foi significativamente maior, de 3,5 a 5,5 vezes. Além de sua virulência, os cientistas também demonstraram que ela é altamente transmissível.