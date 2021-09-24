Mudanças nos paradigmas da saúde mental nas forças policiais do ES

Polícia Militar reforça o patrulhamento no bairro Planalto Serrano após tiroteios entre traficantes Crédito: Fernando Madeira

As organizações de segurança pública, defesa social e de justiça desempenham a relevante missão de garantir a ordem e a segurança da sociedade, preservando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, tarefas que exigem decisões rápidas e complexas.

Por consequência, muitos estão sofrendo com sobrecarga física e emocional. A partir da pesquisa social e prática policial, pode-se perceber que existem políticas conflitantes entre os atores da segurança pública. Esses processos passaram a ser evidenciados no início da década de 1990, considerando-se, então, neste período, a transição da Psicopatologia do Trabalho para a Psicodinâmica do Trabalho.

Pensando em uma prática pioneira no âmbito do serviço público, com o objetivo de apontar e sugerir políticas que sejam vitais para a promoção da saúde dos servidores da Segurança Pública, Defesa Social e Justiça, atuando de forma integrada pelas instituições que dela fazem parte, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp) criou a Copas (Comissão Permanente de Atenção à Saúde dos Servidores da Segurança Pública), que desenvolve suas ações desde 2019, sendo constituída por instituições de segurança pública, defesa social e de justiça no Espírito Santo , com caráter consultivo e deliberativo, vinculada à Sesp.

A Copas tem como finalidade legitimar a integração sistêmica entre os organismos, visando fomentar a atenção e cuidado com a saúde dos profissionais das áreas citadas. Ainda, tem como objetivo participar da formulação de políticas de preservação e valorização da vida, da segurança no trabalho, buscando garantir e implementar a saúde e a qualidade de vida.

Bem como sugerir e deliberar a aplicação dos recursos públicos destinados ao atendimento dos objetivos propostos, com a responsabilidade de exercer o papel social de acompanhar a alocação dos recursos financeiros do Fundo do Sistema Único de Segurança Pública destinados a atenção e cuidados com a saúde. Buscar o respeito e a garantia da dignidade e dos direitos positivados em lei, pertinentes aos profissionais das áreas em apreço e implementar a assistência biopsicossocial no exercício da atividade laboral.

O reconhecimento, por parte dos gestores, da relação entre o trabalho e o adoecimento mental é o primeiro passo para a melhoria dos ambientes e processos, resultando na prevenção desses agravos e na promoção da saúde do trabalhador.