Ministério Público e sua característica indispensável: o equilíbrio

“O povo conhece o Ministério Público, nele confia e o procura em seus gabinetes de trabalho”, como já enfatizava o ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo Antonio Dal Pozzo, em sua exposição durante a Assembleia Constituinte, marco inicial dessa instituição de vanguarda no cenário jurídico mundial, nascida em 1988, concebida em uma estrutura cuja chefia foi atribuída ao Procurador-Geral de Justiça, verdadeira expressão visível da unidade institucional.

Apesar da importância daquele marco histórico, o ano é 2024 e o os rearranjos institucionais verificados desde então deixam evidente que, para o exercício dessa relevante função de liderança, há uma característica indispensável: o equilíbrio. Segundo a primeira lei de Newton (lei da inércia), um corpo em movimento retilíneo uniforme, sujeito a uma força resultante nula, está em equilíbrio dinâmico. E a função comissiva do Ministério Público exige dos procuradores-gerais esse predicado.

Há uma tríade de competências que lhes é constitucionalmente outorgada, qual seja, a finalística-meio-representatividade política, e que foi encapsulada com os mesmos predicados da magistratura judicial, supondo desapego a ideologias que não as da Constituição, além de imparcialidade e equidistância.

Ao mesmo tempo, é imperiosa a interlocução com os atores da ordem econômica e seus legítimos interesses albergados pelo sistema de capitalismo social implementado em 1988, salvaguardando o meio ambiente e os consumidores, para, respectivamente, concretizar o desenvolvimento sustentado e mitigar os impactos do capitalismo de vigilância, realidade trazida pela Revolução 4.0.

Deve-se assegurar proteção aos mais pobres, além dos deficientes, dos idosos, das crianças e dos adolescentes, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Combater a corrupção, sem a criminalização da política e pirotecnias, que em nada contribuem para o regime democrático, além do cuidado com a segurança pública, são premissas básicas.

Sede do MInistério Público do Estado do ES (MPES) Crédito: Carlos Alberto Silva

Tudo isso sem ignorar a complexidade subjetiva interna, que demanda consciência de (inter)dependência funcional, a interligar todos os membros com a chefia ministerial, condição de possibilidade para a defesa das prerrogativas orgânicas, dentre as quais a imprescindível irredutibilidade (real) de subsídios.