Mês do Trabalhador: empregar é grande desafio no Brasil

Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira

No último domingo, 1º de Maio, celebramos o Dia do Trabalho. Neste feriado celebramos a força e a importância dos trabalhadores de todas as categorias para a sociedade e para nossa economia. Nesse contexto de homenagens aos trabalhadores, é importante destacar também o valor e os esforços das empresas que geram empregos e ajudam a movimentar a economia.

Dia 1ºé dia de homenagear os profissionais que constroem as riquezas do nosso país, mas quanto custa empregar alguém? Não é só com a folha de pagamento que o empreendedor deve se preocupar. Devem ser considerados os custos trabalhistas e tributários, além dos benefícios e gastos com treinamentos, por exemplo. De acordo com estimativa publicada no Portal Jurídico Jota, contratar um funcionário custa, em média, 73% a mais que o salário bruto pago. Para fins de comparação, esse custo nos Estados Unidos é de menos de 14%.

Empreender no Brasil é um desafio, todos sabem. Ocupamos a 14ª posição no ranking de maior taxa tributária do mundo, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT); isso sem falar que, além de altas taxas, o sistema é complexo e, por vezes, o mesmo imposto é pago várias vezes durante a operação das empresas. Sem falar na burocracia enfrentada junto a órgãos públicos para regularização e operação do negócio.

O Brasil fechou o primeiro trimestre de 2022 com 95,275 milhões de pessoas trabalhando, segundo dados da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD). A grande parte dessas pessoas é empregada por micro e pequenas empresas: mais de 70% dos empregos gerados com carteira assinada no Brasil, conforme divulgado pelo Sebrae baseado em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

São números que demonstram a força do pequeno empreendedor e, ao mesmo tempo, reforçam a importância de uma política tributária mais favorável ao desenvolvimento das empresas. Simplificar o sistema de impostos e reduzir a carga sobre as empresas é uma demanda urgente para a retomada da economia.