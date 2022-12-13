Libertar sem pensar: precisamos aumentar as penas no Brasil

Essa é a premissa no Brasil: libertar presos. Atropelando o sentimento das pessoas que tiveram severas perdas familiares e financeiras. O roubo e o furto no Brasil há muito tempo já foram banalizados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ainda comemorou a soltura de 50% dos presos nas audiências de custódia, direito presente na lei, mas que não deve ser libertinagem.

Com todo respeito, penso diferente. A reformulação penal tem de ser feita no sentido de os presos ficarem mais tempo nos presídios e ali serem ressocializados. Para tanto, o trabalho e a educação são fundamentais.

Fui diretor do Centro de Detenção Provisória de Serra. O mais revoltante era constatar a ociosidade dos detentos. Em sua grande maioria com baixa escolaridade, quase analfabetos, pouca idade, oriundos de famílias desestruturadas e sem nenhuma referência religiosa ou espiritual.

Presídio de Segurança Máxima em Viana: muitos presos, pouco espaço Crédito: Tati Belling/Ales

Se soltar esses indivíduos, eles vão para onde? Para o mesmo lugar de onde vieram e retornarão a cometer os mesmos crimes. Vivemos isso todos os dias: soltar por soltar não vai resolver o problema da segurança pública. Precisamos aumentar as penas e lá, no presídio, partir para a verdadeira e honesta ressocialização, com o restauro das condições laborais, sociais e psicológicas.

Nesse sentido, instalações físicas adequadas e a aproximação de estruturas que insiram o sentimento da profissão é fundamental. Findes, Sebrae, Senac, Senai e tantas outras instituições públicas ou privadas são muito bem-vindas. Segurança pública precisa ser discutida neste país com sinceridade, envolvendo todos os órgãos responsáveis.